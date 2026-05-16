Đà Nẵng: Cải trang phụ nữ trộm 834 triệu đồng, nam thanh niên bị bắt nóng

Ngày 15.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Quang Lực (36 tuổi, ở phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Quang Lực ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 14.5, lợi dụng chủ nhà vắng mặt, Lực đột nhập vào nhà chị N.T.H.T (33 tuổi, trú phường Hòa Cường) cạy phá tủ quần áo lấy trộm 5 lượng vàng 9999, nhiều nữ trang, 500 USD và 10 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 834 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Cường triển khai truy xét nóng. Chỉ sau hơn 10 giờ, lực lượng công an xác định và bắt giữ Nguyễn Quang Lực vào tối 14.5.

Tại cơ quan công an, Lực khai do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên chuẩn bị tóc giả cải trang thành nữ và sử dụng nhiều lớp quần áo, găng tay, liên tục thay đổi phương tiện di chuyển bằng xe công nghệ nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy xét.

Tang vật gồm nhiều vàng, nữ trang được công an thu hồi trong vụ trộm ẢNH: Đ.X

Sau khi gây án, nghi phạm còn phi tang tóc giả, quần áo và găng tay vào thùng rác khu vực Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để xóa dấu vết. Tang vật công an thu hồi gồm nhiều nhẫn vàng, dây chuyền vàng, lắc tay cùng nhiều vật dụng liên quan.

Qua test nhanh, Nguyễn Quang Lực dương tính với chất ma túy. Kết quả xác minh cho thấy Lực có nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và hiện thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy của Công an phường Hòa Khánh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

