Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Cải trang phụ nữ trộm 834 triệu đồng, nam thanh niên bị bắt nóng

Huy Đạt
Huy Đạt
16/05/2026 09:55 GMT+7

Mang tóc giả, thay quần áo liên tục để đánh lạc hướng công an sau khi đột nhập nhà dân trộm gần 834 triệu đồng, nam thanh niên vẫn bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt nóng.

Ngày 15.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Quang Lực (36 tuổi, ở phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đà Nẵng: Cải trang phụ nữ trộm 834 triệu đồng, nam thanh niên bị bắt nóng- Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Quang Lực

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 14.5, lợi dụng chủ nhà vắng mặt, Lực đột nhập vào nhà chị N.T.H.T (33 tuổi, trú phường Hòa Cường) cạy phá tủ quần áo lấy trộm 5 lượng vàng 9999, nhiều nữ trang, 500 USD và 10 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 834 triệu đồng. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Cường triển khai truy xét nóng. Chỉ sau hơn 10 giờ, lực lượng công an xác định và bắt giữ Nguyễn Quang Lực vào tối 14.5. 

Tại cơ quan công an, Lực khai do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên chuẩn bị tóc giả cải trang thành nữ và sử dụng nhiều lớp quần áo, găng tay, liên tục thay đổi phương tiện di chuyển bằng xe công nghệ nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy xét.

Đà Nẵng: Cải trang phụ nữ trộm 834 triệu đồng, nam thanh niên bị bắt nóng- Ảnh 2.

Tang vật gồm nhiều vàng, nữ trang được công an thu hồi trong vụ trộm

ẢNH: Đ.X

Sau khi gây án, nghi phạm còn phi tang tóc giả, quần áo và găng tay vào thùng rác khu vực Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để xóa dấu vết. Tang vật công an thu hồi gồm nhiều nhẫn vàng, dây chuyền vàng, lắc tay cùng nhiều vật dụng liên quan. 

Qua test nhanh, Nguyễn Quang Lực dương tính với chất ma túy. Kết quả xác minh cho thấy Lực có nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và hiện thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy của Công an phường Hòa Khánh. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Bắt nghi phạm đột nhập công ty trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Bắt nghi phạm đột nhập công ty trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Ngày 21.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Trần Đại (41 tuổi, trú P.Sơn Trà), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Trộm cắp tài sản Phòng Cảnh sát hình sự Công an phường Hoà Cường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận