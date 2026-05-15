Mang 'đồ nghề' từ Huế vào Đà Nẵng liên tiếp đột nhập nhà dân để trộm

Ngày 15.5, Công an phường Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng và Công an xã Phú Lộc (thành phố Huế) truy xét, làm rõ Huỳnh Công Trọng (24 tuổi, ở xã Phú Lộc) là nghi phạm thực hiện liên tiếp 4 vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn Đà Nẵng.

Nghi phạm Huỳnh Công Trọng liên tiếp thực hiện 4 vụ đột nhập trộm cắp tài sản ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5, Trọng nhiều lần chạy xe máy từ thành phố Huế vào thành phố Đà Nẵng, mang theo công cụ phá khóa để đột nhập nhà dân vắng người, lấy trộm tiền, vàng, két sắt cùng nhiều tài sản có giá trị.

"Đồ nghề" mà nghi phạm Huỳnh Công Trọng dùng để phá khóa, đột nhập nhà dân ở thành phố Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Chỉ trong thời gian ngắn, Huỳnh Công Trọng thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn phường Hải Vân và phường Cẩm Lệ, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt, sau vụ đột nhập xảy ra tại nhà dân trên đường An Hòa 17, Công an phường Cẩm Lệ nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát camera an ninh, phối hợp truy xét và xác định thủ phạm là Trọng.

Tại cơ quan công an, Trọng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận thêm nhiều vụ trộm khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hiện vụ Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

