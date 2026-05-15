Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mang 'đồ nghề' từ Huế vào Đà Nẵng liên tiếp đột nhập nhà dân để trộm

Huy Đạt
Huy Đạt
15/05/2026 18:19 GMT+7

Mang theo 'đồ nghề' phá khóa từ thành phố Huế vào thành phố Đà Nẵng, nam thanh niên 24 tuổi liên tiếp đột nhập nhà dân để trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 15.5, Công an phường Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng và Công an xã Phú Lộc (thành phố Huế) truy xét, làm rõ Huỳnh Công Trọng (24 tuổi, ở xã Phú Lộc) là nghi phạm thực hiện liên tiếp 4 vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn Đà Nẵng.

Mang 'đồ nghề' từ Huế vào Đà Nẵng liên tiếp đột nhập nhà dân để trộm- Ảnh 1.

Nghi phạm Huỳnh Công Trọng liên tiếp thực hiện 4 vụ đột nhập trộm cắp tài sản

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5, Trọng nhiều lần chạy xe máy từ thành phố Huế vào thành phố Đà Nẵng, mang theo công cụ phá khóa để đột nhập nhà dân vắng người, lấy trộm tiền, vàng, két sắt cùng nhiều tài sản có giá trị. 

Mang 'đồ nghề' từ Huế vào Đà Nẵng liên tiếp đột nhập nhà dân để trộm- Ảnh 2.

"Đồ nghề" mà nghi phạm Huỳnh Công Trọng dùng để phá khóa, đột nhập nhà dân ở thành phố Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Chỉ trong thời gian ngắn, Huỳnh Công Trọng thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn phường Hải Vân và phường Cẩm Lệ, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. 

Đặc biệt, sau vụ đột nhập xảy ra tại nhà dân trên đường An Hòa 17, Công an phường Cẩm Lệ nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát camera an ninh, phối hợp truy xét và xác định thủ phạm là Trọng.

Tại cơ quan công an, Trọng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận thêm nhiều vụ trộm khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hiện vụ Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bắt nghi phạm đột nhập công ty trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Bắt nghi phạm đột nhập công ty trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Ngày 21.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Trần Đại (41 tuổi, trú P.Sơn Trà), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Trộm cắp tài sản Huế Công an phường Cẩm Lệ phường Cẩm Lệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận