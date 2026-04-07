Ba thiếu niên cùng 15 tuổi dùng xà beng phá khóa cửa hàng, trộm 5 iPhone

Ngày 6.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết đã làm rõ và tạm giữ 3 thiếu niên, gồm N.T.T, T.T.H.H và V.L.N.D (cùng 15 tuổi, ở khối phố Ngân Giang, phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Một trong 3 nghi can 15 tuổi bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ sau khi gây án ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 2.4, sau khi chơi game tại khu vực chợ Chiều (phường Điện Bàn Đông), V.L.N.D. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và rủ T., H. tham gia. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, D. điều khiển xe máy chở cả nhóm đi mua xà beng dài khoảng 1 m làm công cụ gây án.

Khoảng 0 giờ ngày 3.4, cả nhóm chạy xe tìm nơi sơ hở để trộm cắp. Khi đến cửa hàng điện thoại di động C.T (thôn Hương An, xã Xuân Phú), nhóm trộm thống nhất ra tay. D. đứng ngoài cảnh giới, T. và H. dùng xà beng phá khóa cửa, đột nhập vào bên trong, tiếp tục đập vỡ kính tủ trưng bày, lấy tổng cộng 5 điện thoại di động, gồm: iPhone 13 Pro, iPhone 15 Pro, 2 iPhone 16 Pro Max và iPhone 12 Pro, rồi tẩu thoát.

Sau đó, nhóm di chuyển đến khu vực Vườn Cọ Điện Dương (phường Điện Bàn Đông) chia tài sản. Trong đó, D. giữ 3 điện thoại, H. và T. giữ 2 iPhone 16 Pro Max.

Nhận tin báo, xác định vụ việc có tính chất liều lĩnh, xảy ra vào đêm khuya, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng phối hợp Công an xã Xuân Phú và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ 3 nghi phạm.

Tang vật vụ án trộm cắp được thu hồi ẢNH: Đ.X

Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại iPhone 16 Pro Max, 5 triệu đồng (tiền bán tài sản trộm cắp) và 1 xe máy nghi là phương tiện gây án. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.



