Tạm giữ kẻ ngông cuồng dùng bom xăng tấn công lực lượng công an Đà Nẵng

Ngày 12.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Đỗ Văn Tĩnh (27 tuổi, ở phường Quảng Phú) về các hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Đỗ Văn Tĩnh bị khống chế, bắt giữ sau khi dùng bom xăng tấn công lực lượng công an ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Tĩnh mang theo kiếm và xăng đến nhà cha ruột là ông Đỗ Văn Mốc. Tại đây, Tĩnh châm lửa đốt chai chứa xăng rồi ném vào khu vực hiên nhà, sau đó dùng kiếm chém ông Mốc gây thương tích ở cẳng tay trái. Vụ việc được người dân cùng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện, kịp thời ngăn chặn.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi hiện trường, Tĩnh tiếp tục chuẩn bị 2 chai nhựa chứa xăng có gắn giẻ vải làm ngòi cháy rồi quay lại nhà cha mình.

Thời điểm này, tổ công tác công an phường Quảng Phú đang ghi nhận vụ việc, lập biên bản và thu giữ các đồ vật liên quan. Mặc dù biết rõ lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ, Tĩnh vẫn châm lửa và liên tiếp ném 2 chai xăng đang cháy về phía tổ công tác cùng những người có mặt tại hiện trường.

Hậu quả, ông Đỗ Văn Mốc bị bỏng vùng vai và chân; một cán bộ Công an phường Quảng Phú bị bỏng vùng mặt, tổn thương giác mạc phải đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, nhiều tài sản và hồ sơ phục vụ công tác của lực lượng công an tại hiện trường cũng bị cháy, hư hỏng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Đỗ Văn Tĩnh tại hiện trường. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tĩnh về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời ra quyết định tạm giữ để tiếp tục điều tra. Tang vật thu giữ gồm 2 chai nhựa chứa xăng gắn giẻ vải làm ngòi cháy, 1 thanh kiếm cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ toàn bộ hành vi của Đỗ Văn Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

