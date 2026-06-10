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Thời sự

Đà Nẵng: Đột nhập căn hộ trộm tài sản của khách nước ngoài, nghi phạm sa lưới

Huy Đạt
Huy Đạt
10/06/2026 10:57 GMT+7

Sau khi đột nhập căn hộ lấy trộm 800 Euro của một du khách Tây Ban Nha, nghi phạm đã bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ.

Ngày 10.6, Công an phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản của một du khách nước ngoài, thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt sau gần 15 giờ điều tra.

Đà Nẵng: Đột nhập căn hộ trộm tài sản của khách nước ngoài, nghi phạm sa lưới- Ảnh 1.

Nghi phạm H.L.D trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài tại phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng)

ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 8.6, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của ông I.O.L (44 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha, đang lưu trú trên địa bàn) về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp, tổng số tiền bị mất là 800 Euro. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét nghi phạm gây án.

Đến khoảng 8 giờ ngày 9.6, Công an phường Hội An Tây đã làm rõ nghi phạm trộm cắp là H.L.D (38 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng). 

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu hồi toàn bộ số tiền 800 Euro (16 tờ mệnh giá 50 Euro) do nghi phạm chiếm đoạt khi chưa kịp tẩu tán. 

Hiện Công an phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng) đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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