Vụ 'bán hợp đồng kỳ nghỉ': Càng mong gỡ vốn, nạn nhân càng mất trắng

Sáng 19.6, Công an TP.HCM tổ chức họp báo công bố thông tin bóc gỡ hàng loạt đường dây lừa đảo quy mô lớn. Tại đây, cơ quan điều tra đã chỉ rõ những thủ đoạn tinh vi dùng để "thao túng tâm lý", lừa nạn nhân ký vào các hợp đồng "bán hợp đồng kỳ nghỉ" nhằm chiếm đoạt tài sản. Tính đến nay, công an đã khởi tố 11 vụ án với gần 200 bị can, tổng số tiền thiệt hại lên đến 612 tỉ đồng.

Bị can Lê Trần Nhật Thọ (Chủ tịch Công ty cổ phần dịch vụ League of Resorts) tại cơ quan công an

ẢNH: CTV

Chiêu trò thao túng "con mồi"

Trong các đường dây lừa đảo, các đối tượng nhắm đến "con mồi" là những người trung niên từ 50 tuổi trở lên hoặc người cao tuổi có điều kiện kinh tế, có nhu cầu tìm kiếm thu nhập thụ động.

Bằng hàng loạt chiêu trò, mánh khóe tinh vi, các bị can đã thành công khi dẫn dụ khách hàng vào chiếc bẫy mang tên hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ".

Theo cơ quan công an, khi khách hàng tin tưởng và xuôi lòng, nhân viên lập tức đưa ra những bản hợp đồng soạn sẵn với vô vàn điều khoản bất lợi cho đối tác và liên tục hối thúc ký kết. Thậm chí, với những khách hàng không mang đủ tiền, công ty còn tận tình "hỗ trợ" hướng dẫn vay tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn để nhanh chóng nộp tiền vào hệ thống.

Sự thật chỉ phơi bày khi khách hàng nhận ra công ty không hề tổ chức các tour du lịch như đã hứa. Khi nạn nhân quay lại yêu cầu thanh lý hoặc sang nhượng hợp đồng, nhân viên công ty sẽ dùng mọi lý lẽ để từ chối, đồng thời vẽ ra hàng loạt khoản phí vô lý như phí chuyển nhượng, phí nâng cấp, phí thế chân... để ép khách đóng thêm tiền.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn tinh vi này, nhiều khách hàng lớn tuổi vì xót của, mong lấy lại tiền nên đã nhắm mắt ký thêm hàng chục hợp đồng khác mà không hề hay biết mình càng lún sâu vào bẫy. Các bản hợp đồng gốc thường bị công ty giấu đi từ 15 - 30 ngày, và chỉ được tung ra như một công cụ pháp lý để chối bỏ trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp.

Một bị hại cho biết vào năm 2023, bà mua hợp đồng nghỉ dưỡng của một công ty với giá 250 triệu đồng, thời hạn sử dụng là 29 năm, mỗi năm được sử dụng 1 lần. Đến tháng 1.2024, Công ty cổ phần dịch vụ League of Resorts (LORS) có liên hệ và ngỏ ý thuê lại hợp đồng của bà trong vòng 2 năm. Nhưng khi đến công ty, bà lại được dẫn dụ để mua hợp đồng khác của LORS với giá 30 triệu.

Bị can Vũ Duy Tùng (Giám đốc Công ty Meli Club) ẢNH: CTV

Khi thấy nạn nhân không đồng ý, nhân viên của LORS liên tục đưa ra những lợi ích hấp dẫn như được đi nghỉ dưỡng trong vòng 3 năm (mỗi năm 1 chuyến) và được ở những nơi mà khách hàng muốn, đồng thời công ty đang có chính sách trả góp…

Đến ngày 12.1.2024, bà đã ký hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ" với LORS và trả trước 10 triệu đồng. Sau đó, phía công ty hẹn khách hàng tiếp tục thanh toán phần còn lại vào ngày 20.1.2024. Tuy nhiên, người này đã không tiếp tục thực hiện hợp đồng.

"Khi về nhà, nghĩ đi nghĩ lại, thấy sao có cảm giác bất an, không an toàn, nên tôi nghĩ chắc bị lừa nên dừng lại", bị hại này nói.

Khi nghe thông tin công an đã triệt phá đường dây lừa đảo "bán hợp đồng kỳ nghỉ", bị hại ngay lập tức liên hệ, cung cấp thông tin để làm rõ vụ án

ẢNH: CTV

Đến khoảng giữa năm 2025, phía LORS gọi điện cho bị hại và cho biết sẽ trả lại 10 triệu đồng trong hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, khi đến công ty như lịch hẹn, thì đội ngũ nhân viên của LORS lại thêm 1 lần nữa dụ dỗ nạn nhân trả tiếp 20 triệu còn lại như đã thỏa thuận ban đầu.

Nạn nhân chia sẻ: "Họ dụ dỗ tôi tiếp tục trả thêm 20 triệu nữa. Họ nói công ty có khả năng giới thiệu khách hàng để mua lại hợp đồng đó của tôi. Họ dụ dỗ rất chuyên nghiệp, chứ không phải nói giống như bình dân đâu".

Công an ập vào một công ty để kiểm tra, khám xét ẢNH: CTV

Đáng nói, sau khi biết mình rơi vào bẫy lừa đảo, nạn nhân không dám lên tiếng hay tố cáo đến cơ quan công an mà chỉ đành "ngậm đắng nuốt cay".

Các bị can khai gì?

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, "núp bóng" vỏ bọc doanh nghiệp hoành tráng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phương thức và thủ đoạn của các nhóm này được đánh giá là cực kỳ tinh vi, chuyên nghiệp, đánh trúng vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.

Danh sách các công ty bị "điểm mặt" trong đợt triệt xóa này bao gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty cổ phần hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Công an khám xét một công ty ẢNH: CTV

Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Trần Nhật Thọ (Chủ tịch Công ty LORS) cho biết đã mua lại những hợp đồng dịch vụ nghỉ dưỡng của các công ty khác, sau đó liên hệ với khách hàng để tìm cách "nâng cấp", biến khách hàng trở thành thành viên và sử dụng thẻ nghỉ dưỡng của LORS.

"Nhân viên kinh doanh cam kết với khách hàng là hợp đồng đó sau 2 năm sẽ được công ty thu mua lại với lãi suất từ 20 - 30%, nhưng thực tế chúng tôi không có chính sách thu mua lại những gói như vậy mà cố gắng hướng khách hàng qua những ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới", Thọ khai.

Cũng với thủ đoạn tương tự, đội ngũ của Công ty Meli Club đã thành công dẫn dụ nhiều "con mồi" rơi vào bẫy lừa đảo.

Bị can Vũ Duy Tùng (Giám đốc Công ty Mely Club) cho hay công ty này có bộ phận telesale, marketing gọi điện dẫn dụ khách hàng đến tham gia sự kiện ở một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ (TP.HCM). Tuy nhiên, khi đến đây, các đối tượng sẽ tung ra hàng loạt lợi ích để dẫn dụ khách hàng ký hợp đồng.

Bị can Tùng khai: "Sau khi tư vấn, công ty mời khách hàng lên để mua những hợp đồng tiếp theo kèm hứa hẹn sẽ bán lại với giá cao hơn hoặc khi phát sinh những khiếu nại thì mời khách hàng lên làm việc, xử lý hoặc tiếp tục dẫn dụ họ mua thêm hợp đồng".

Số tiền thu được, Công ty Meli Club sử dụng một phần nhỏ để đặt dịch vụ cho khách hàng có nhu cầu, phần còn lại thì chiếm đoạt và dùng mục đích khác.

Hiện tại, Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo mua "hợp đồng kỳ nghỉ", truy xét dòng tiền, làm rõ vai trò của từng cá nhân và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.