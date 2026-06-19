Vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ': Khởi tố 34 giám đốc lừa đảo, có người sinh năm 2000

Đã phong tỏa, kê biên hơn 682 tỉ đồng

Tại hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra tại Hà Nội vào sáng 19.6, thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, đã thông tin thêm về tiến độ điều tra vụ án mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ" gây bức xúc thời gian qua.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội thông tin tại hội nghị ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thượng tá Thắng cho hay, vụ án này, cảnh sát xác định có 27 công ty liên quan, trong đó đã khởi tố 24 vụ án ở 24/27 công ty. Ngoài ra, cảnh sát cũng khởi tố 194 bị can, trong đó có tới 34 bị can là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của các công ty này.

Theo thượng tá Thắng, độ tuổi trung bình của các bị can là từ 20 - 40 tuổi và các giám đốc, nhân viên sale đa số có trình độ cử nhân. Đáng chú ý, trong số các giám đốc bị khởi tố có người chỉ mới sinh năm 2000.

Thượng tá Thắng cho biết, trong 27 công ty liên quan, cảnh sát đã làm rõ có những nhân viên sale làm việc một thời gian, sau đó được chuyển sang công ty khác làm việc. Cạnh đó, một số giám đốc thành lập, điều hành công ty này, sau đó lại thành lập công ty khác để tiếp tục lừa đảo.

27 công ty lực lượng công an đã làm rõ có những sale làm một thời gian, sau đó sang công ty khác. Một số giám đốc thành lập công ty này, sau đó lại thành lập công ty kia để tiếp tục lừa đảo.

Vụ án này, phần lớn các bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có 2 bị can bị khởi tố về tội rửa tiền.

Ở tội danh rửa tiền, thượng tá Thắng cho hay, các bị can đã dùng tiền phạm tội để kinh doanh và đầu tư một số lĩnh vực khác. Trước mắt, cảnh sát khởi tố 2 người và đang tiếp tục làm rõ nhóm tội này.

Tang vật thu giữ để phục vụ điều tra ẢNH: N.B

Theo thượng tá Thắng, đến nay, cảnh sát đã kê biên, phong tỏa tổng tài sản hơn 682 tỉ đồng, gồm 11 xe ô tô, 19 sổ đỏ, 2 sổ tiết kiệm trị giá hơn 12 tỉ đồng, hơn 17 tỉ đồng tiền mặt, hơn 60 tỉ đồng trong tài khoản của các đối tượng, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án...

Thượng tá Thắng khẳng định Công an Hà Nội đang áp dụng các biện pháp thu giữ tối đa tài sản phạm tội mà có, để khắc phục hậu quả, trả lại cho bị hại.

Vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ': Ước tính số tiền phạm tội hơn 2.700 tỉ đồng

Thành lập nhiều công ty để lừa bán "hợp đồng kỳ nghỉ"

Vụ án này, Công an Hà Nội xác định từ năm 2023 - 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, trong đó có phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Theo Công an Hà Nội, ban đầu nghi phạm thành lập công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" để dụ người mua. Khách hàng sẽ được mời đi du lịch, hội thảo, nhận voucher miễn phí để dụ mua các gói du lịch dao động từ 200 - 900 triệu đồng. Mức giá tùy theo kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, như từ 5 - 40 năm.

Cảnh sát làm việc với các đối tượng liên quan ẢNH: N.B

Các bị can còn hứa hẹn về khả năng sinh lời khi không còn nhu cầu sẽ chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác. Những chiêu trò này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã ký và đặt cọc.

Tuy nhiên, trên thực tế không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Ở chiêu trò thứ hai, những người từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ thành lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Nhóm này lừa khách hàng rằng đang liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.

Thông thường, giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng được cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng thì khách hàng thu về từ 1 - 2,8 tỉ đồng hoặc thậm chí 10 tỉ đồng. Nhân viên kinh doanh còn cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 - 1,5 tháng.

Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện lại là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Công an Hà Nội xác định, các công ty môi giới bán kỳ nghỉ này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào.

Lãnh đạo Phòng PC03 Công an Hà Nội cho hay, đến nay, cảnh sát đã chứng minh được các đối tượng phạm tội với số tiền hơn 2.700 tỉ đồng.