Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất hơn 14.400 áo thun giả nhiều thương hiệu

Ngày 3.7, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03 - Công an TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đạo (32 tuổi) và Phan Thị Hà Ly (31 tuổi, ở phường Bảy Hiền, TP.HCM; vợ Đạo) để điều tra về hành vi "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Hai bị can cầm đầu đường dây sản xuất hơn 14.400 áo thun giả nhiều thương hiệu ẢNH: CTV

Đây là chiến công của đơn vị trong đợt cao điểm rà soát, chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 22.5, PC03 phối hợp Công an phường Bảy Hiền bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh do Phan Thị Hà Ly đứng tên tại hẻm 83 đường Năm Châu (phường Bảy Hiền).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn áo thun giả gồm: gần 10.000 áo thun thành phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Lacoste, Balenciaga, Burberry, Calvin Klein, Zara, Louis Vuitton, Polo... Cùng với đó là lượng lớn tem nhãn, mác giấy và các phương tiện máy móc phục vụ việc đóng gói, hoàn thiện sản phẩm.

Khai thác nhanh Nguyễn Đức Đạo (chồng của Ly), ban chuyên án lập tức truy xét một lô hàng đang được vận chuyển ra chành xe để đưa đi tiêu thụ, qua đó thu giữ thêm hơn 4.000 áo thun giả.

Tiếp tục khám xét mở rộng tại một cơ sở may gia công ở phường Tân Phú, tổ công tác phát hiện thêm hàng trăm sản phẩm giả nhãn hiệu đang trong quá trình hoàn thiện.

Tang vật là lô hàng áo thun giả được công an phát hiện ẢNH: CTV

Kết quả điều tra ban đầu xác định vợ chồng Ly và Đạo bắt đầu tổ chức sản xuất hàng giả từ đầu năm 2026. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng thủ đoạn phân tán, chia nhỏ các công đoạn sản xuất.

Sau khi thu mua nguyên liệu từ nhiều nguồn, Ly và Đạo thuê các cơ sở bên ngoài gia công may thân áo, thêu logo, đóng nhãn mác. Các bán thành phẩm này sau đó được tập kết về một địa điểm kín đáo để tự hoàn thiện, đóng gói và phân phối ra thị trường.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can ẢNH: CTV

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, tổng cộng có 14.426 áo thun bị thu giữ là hàng hóa giả mạo 11 nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ước tính tổng giá trị lô hàng vi phạm lên đến hàng tỉ đồng.

Hiện PC03 - Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi giúp sức của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.