Bắt ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 đối tượng trong đường dây ma túy

Ngày 3.7, Công an TP.HCM cho biết tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của hàng chục đối tượng về các tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có liên quan đến ca sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Công an triệt phá đường dây ma túy từ nghi vấn ở khách sạn ẢNH: CACC

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K trên địa bàn phường.

Tiến hành xác minh, lực lượng công an đưa vào tầm ngắm Trần Nhật Quang (27 tuổi), người có biểu hiện mua bán ma túy. Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Bảo Ân (31 tuổi) chính là "đầu nậu" cung cấp nguồn hàng cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng.

Từ "nút thắt" ban đầu này, Công an phường Chánh Hưng đã lần theo dấu vết, triệt phá đường dây tội phạm tinh vi hoạt động tại nhiều khách sạn, căn hộ cao cấp và nhà thuê trên địa bàn. Thủ đoạn của những người này là lợi dụng các điểm lưu trú khép kín, liên lạc kín kẽ qua các mối quan hệ cá nhân và tự chế dụng cụ sử dụng ma túy nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy tổng hợp như Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 laptop, 14 xe gắn máy và hàng loạt dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị sa lưới có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, ca sĩ, nhạc sĩ). Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng ca sĩ này còn bị cáo buộc thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Duy Linh cùng tang vật ẢNH: CACC

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy hàng loạt đối tượng dương tính với các chất cấm như Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Hiện Công an phường Chánh Hưng đã hoàn tất hồ sơ, chuyển giao 39 đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để khởi tố theo thẩm quyền; 9 đối tượng còn lại bị xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.