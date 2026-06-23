Trưa 23.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, liên tuyến với quy mô lớn, bắt giữ 30 người và thu giữ hơn 1 tấn tang vật các loại.

Công an triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 1 tấn tang vật ẢNH: CA

Trước đó, vào đầu tháng 6.2026, lực lượng Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) tiến hành kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn. Tại đây, phát hiện, bắt quả tang 2 người đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Không dừng lại ở việc xử lý hành chính hay bắt giữ các đối tượng sử dụng tại chỗ, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, các trinh sát Công an xã Đông Thạnh nhận định phía sau những "con thiêu thân" này là cả một mạng lưới cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng và các điều kiện phục vụ hoạt động phạm tội với quy mô phức tạp hơn rất nhiều.

Từ những manh mối ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã từng bước làm rõ phương thức hoạt động tinh vi, quy luật vận chuyển khép kín, cách thức cất giấu và tiêu thụ hàng cấm của các đối tượng. Quá trình đấu tranh được triển khai kiên trì, thận trọng, qua đó dần nhận diện toàn bộ tổ chức tội phạm liên tỉnh với sự tham gia của hàng chục đối tượng ở nhiều khâu khác nhau.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an xã Đông Thạnh đã lập tức báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Ra quân triệt phá đường dây ma túy

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an TP.HCM, một chuyên án được xác lập. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM được giao nhiệm vụ chủ trì hướng dẫn, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân.

Sau thời gian dài mật phục, bám sát di biến động của các đối tượng, Ban chuyên án đã quyết định "cất lưới". Nhiều mũi tiến công tinh nhuệ bất ngờ áp sát, bắt giữ tổng cộng 30 đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phân loại, tiến hành các thủ tục tố tụng để xử lý nghiêm các đối tượng về hàng loạt hành vi gồm: tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.