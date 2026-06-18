Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương lực lượng cảnh sát ma túy

Chiều 18.6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm, động viên và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM sau đợt cao điểm 45 ngày đêm ra quân trấn áp tội phạm.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc động viên cán bộ, chiến sĩ PC04 ẢNH: CTV

Xử lý hơn 6.600 đối tượng ma túy trong đợt cao điểm 45 ngày đêm

Báo cáo tại buổi làm việc, đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng PC04 cho biết, trong thời gian thực hiện cao điểm, lực lượng Công an TP.HCM nói chung và PC04 nói riêng đã lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.

"Trong 6 tháng đầu năm, PC04 đã điều tra, khám phá hơn 4.000 vụ và hơn 10.000 đối tượng liên quan. Chỉ riêng tháng cao điểm, đã có 2.461 vụ được khám phá với hơn 6.600 đối tượng bị xử lý. Đây là nỗ lực rất to lớn của tập thể PC04 cũng như lực lượng công an cơ sở", đại tá Phạm Đình Ngọc nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Trưởng phòng PC04 gửi lời cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Thành ủy, đồng thời đại diện đơn vị cam kết sẽ tận hiến vì công việc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, phấn đấu hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Ban giám đốc Công an TP.HCM đã phát động thành công đợt cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm, từng bước chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM ẢNH: CTV

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, những chiến công này không chỉ trực tiếp kéo giảm tội phạm mà còn tạo ra sức mạnh tổng hợp. Qua đợt cao điểm này, các cán bộ chiến sĩ đã truyền động lực cho cả hệ thống chính trị để tất cả lực lượng có trách nhiệm liên quan và các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương các cấp cùng tham gia, nâng cao nhận thức để quán triệt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên địa bàn TP.HCM trong việc phòng, chống tội phạm về ma túy.

Nhấn mạnh về ý nghĩa sâu xa của mặt trận phòng, chống ma túy, ông Lộc cho rằng, kết quả mà các cán bộ chiến sĩ đạt được còn mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo ra lá chắn rất bền vững cho sự bình yên cuộc sống, sự an toàn của cộng đồng dân cư và hạnh phúc của nhân dân, góp phần bảo vệ tương lai nòi giống.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Thành ủy.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM chụp hình lưu niệm ẢNH: CTV

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng cho biết tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với hàng trăm loại ma túy khác nhau xuất hiện trên thị trường.

Theo đó, các loại ma túy không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, trí tuệ và nhân cách con người mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, sự phát triển của xã hội và tương lai của đất nước.

Thay mặt Đảng ủy và Ban giám đốc, thượng tá Nguyễn Thành Hưng khẳng định toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt nhằm bảo vệ an ninh trật tự và phục vụ sự phát triển bền vững của thành phố.