TikToker Nhật Duy khai gì về việc sử dụng ma túy?

Sáng 12.6.2026, TAND khu vực 2 (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi) cùng 3 bị cáo khác về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong đó, Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng cùng sở hữu kênh TikTok “Nhật Duy • Nhật Hoàng” với gần 100.000 lượt theo dõi. Riêng Văn Hoàng sở hữu kênh TikTok cá nhân "Nguyễn Cao Nhật Hoàng" với gần 600.000 lượt theo dõi.

TikToker "Nguyễn Cao Nhật Hoàng" được lực lượng chức năng áp giải rời phòng xử án ẢNH: THẢO NHÂN

Tìm đến ma túy để xả stress rồi không cai được

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Nhóm này sa vào ma túy từ năm 2024. Trong đó, Nguyễn Nhật Duy là người đứng ra mua ma túy, gom tiền hùn và thanh toán các "đơn hàng".

Nguyễn Nhật Duy khai bản thân kinh doanh quần áo, làm hụi và làm sáng tạo nội dung trên TikTok. Doanh thu từ kênh TikTok của bị cáo khoảng "mười mấy triệu mỗi tháng". Mục đích ban đầu tìm đến ma túy là để xả stress, sau đó không cai được. Cứ mỗi lần căng thẳng thì bị cáo lại sử dụng ma túy.

Trong vụ án này, Nguyễn Nhật Duy bị cáo buộc là người đứng ra mua ma túy, gom tiền hùn và thanh toán các đơn hàng là chất cấm.

Địa điểm được nhóm này chọn làm chốn phê pha là phòng ngủ tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định (thuộc phường An Khánh, TP.Thủ Đức cũ). Căn nhà này thuộc sở hữu bởi một người thân của bị cáo Nguyễn Hoàng Hữu Luân (28 tuổi). Mỗi lần sử dụng ma túy, các bị cáo này sẽ khóa chặt cửa phòng. Khi được kiểm sát viên hỏi tại sao người nhà không phát hiện các bị cáo sử dụng ma túy trong phòng, thì Luân khai do "bật nhạc vừa đủ nghe chứ không mở to".

4 lần hùn tiền phê ma túy

Kết quả điều tra cho thấy, 2 Tiktoker "Nhật Duy • Nhật Hoàng", Nguyễn Hoàng Hữu Luân, Nguyễn Tấn Đức đã 4 lần tổ chức sử dụng ma túy với phương thức hùn tiền mua.

Nhật Duy và Văn Hoàng cùng sở hữu kênh TikTok với gần 10.000 lượt theo dõi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TIKTOK

Cụ thể, tháng 10.2024, sau khi đi ăn về, Duy rủ cả nhóm hùn mỗi người 1 triệu đồng để mua 10 viên thuốc lắc và nửa hộp 05 Ketamine từ một đối tượng tên Trang với giá 6,5 triệu đồng để sử dụng. Tiếp đó, ngày 20.11.2024, Duy bỏ tiền túi ra trước để mua gói ma túy 6,5 triệu đồng. Sau đó, Hoàng cùng các bị cáo khác chủ động thanh toán lại cho Duy, mỗi người 1 triệu đồng. May túy trong 2 lần sử dụng này, các bị cáo mua từ một người phụ nữ tên Trang (không rõ lai lịch).

Lần 3, vào ngày 31.12.2024, Duy mua 15 viên thuốc lắc và nửa hộp 05 Ketamine của Trần Kim Thanh (36 tuổi, ở TP.HCM) với giá 9 triệu đồng. Khi sử dụng xong, mỗi người đưa lại cho Duy 2 triệu đồng.

Lần 4, vào tối 13.2.2025, cả nhóm tiếp tục mua ma túy của Trần Kim Thanh để sử dụng, đến trưa hôm sau thì bị công an đưa về trụ sở làm rõ.

Quá trình điều tra, Thanh khai mua ma túy của một người đàn ông tên Vinh (không rõ lai lịch). Thanh quen người này khi làm nhân viên “PR” tại một quán bar. Khi bán ma túy cho nhóm Duy sử dụng, Thanh được trích hoa hồng 500.000 đồng/lần, riêng lần đầu tiên, Thanh nhận được 1 triệu đồng.

Về quy trình giao dịch ma túy, Thanh khai sau khi nhận được đơn đặt hàng từ Duy, Thanh sẽ liên hệ với Vinh để báo số lượng. Vinh chủ động luôn việc giao ma túy. Sau khi Vinh báo cho Thanh rằng Duy đã nhận ma túy thì Thanh sẽ thu tiền từ Duy, sau đó trừ đi tiền hoa hồng được hưởng và gửi lại cho Vinh. Các lần chuyển khoản cho Vinh, Thanh đều chuyển đến số tài khoản đứng tên người khác, không phải tên của Vinh.

Tại tòa, Thanh khai do hoàn cảnh khó khăn nên mới lựa chọn việc mua bán ma túy mà không nghĩ đến hậu quả. "Con gái bị cáo bị bại não, không đi lại được, bị cáo cần nhiều tiền để chạy chữa cho con. Bị cáo không suy nghĩ được hậu quả", Thanh bật khóc, khai.

Kết thúc phần xét hỏi, HĐXX hội ý và quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ thêm một số nội dung.