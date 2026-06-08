TikToker Ngọc 'sùi' vừa bị khởi tố là ai?

Như Thanh Niên thông tin, TikToker Ngọc 'sùi' và 6 đồng phạm bị khởi tố vì tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới danh nghĩa doanh nghiệp gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác. Theo Công an TP.Hà Nội, nhân vật này có 2 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Lập tức, thông tin liên quan đến Ngọc 'sùi' được nhiều người chú ý. Theo ghi nhận trên hệ thống Google Trends, từ khóa liên quan đến nhà sáng tạo nội dung này được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy sự quan tâm của cư dân mạng về vụ ồn ào. Trong đó, phải kể đến các từ khóa như “Ngọc sùi là ai?”, “Ngọc sùi bị bắt” hay “Ngọc sùi bị bắt vì tội gì”...

TikToker Ngọc 'sùi' là ai?

Hình ảnh TikToker Ngọc "sùi" tại cơ quan điều tra Ảnh: Công an cung cấp

Ngọc "sùi" tên thật là Bùi Huỳnh Bích Ngọc, được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Kênh Ngọc Sùi Official của TikToker này có hơn 641.000 lượt theo dõi, với 11,8 triệu lượt thích. Theo ghi nhận, đa phần các clip người này thực hiện có nội dung rao giảng đạo lý, điển hình như việc phê phán các TikToker review “bẩn”, nói về tình nghĩa anh em trong xã hội hay phê phán những ganh ghét, đấu đá trong môi trường làm việc…

Những video trên trang của Ngọc "sùi" thu hút lượng tương tác lớn, thậm chí nhiều clip đạt hàng trăm ngàn đến hàng chục triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên theo ghi nhận, clip gần nhất được đăng tải trên kênh TikTok Ngọc Sùi Official là hồi giữa năm 2025. Nhiều ý kiến cũng cho rằng nhà sáng tạo nội dung này chuyên đi “rao giảng đạo lý”.

Khi thông tin liên quan đến việc Ngọc "sùi" bị khởi tố được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tràn vào kênh TikTok của nhân vật này để lại những bình luận trái chiều, mang tính chất mỉa mai. Một người dùng bình luận: “Đợt này dự là đi lâu không”. Người xem khác viết: “Tôi từ bên chuyên mục pháp luật qua đây nhé”.

Bên cạnh đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người cũng phản ứng gắt trước việc nhà sáng tạo nội dung này xem thường pháp luật. Không ít ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm này để làm gương. Một người dùng viết: “Thấy đợt làm TikTok nói đạo lý này kia có vẻ trượng nghĩa lắm mà nhỉ”. Người xem khác bày tỏ: “Tưởng đạo lý thế nào hóa ra cũng chỉ thế thôi”.