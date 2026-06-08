Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

TikToker Ngọc 'sùi' vừa bị khởi tố là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
08/06/2026 17:35 GMT+7

Trước khi bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản, Ngọc 'sùi' nổi tiếng trên nền tảng TikTok với các clip 'rao giảng đạo lý'.

Như Thanh Niên thông tin, TikToker Ngọc 'sùi' và 6 đồng phạm bị khởi tố vì tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới danh nghĩa doanh nghiệp gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác. Theo Công an TP.Hà Nội, nhân vật này có 2 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Lập tức, thông tin liên quan đến Ngọc 'sùi' được nhiều người chú ý. Theo ghi nhận trên hệ thống Google Trends, từ khóa liên quan đến nhà sáng tạo nội dung này được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy sự quan tâm của cư dân mạng về vụ ồn ào. Trong đó, phải kể đến các từ khóa như “Ngọc sùi là ai?”, “Ngọc sùi bị bắt” hay “Ngọc sùi bị bắt vì tội gì”...

TikToker Ngọc 'sùi' là ai?

Hình ảnh TikToker Ngọc "sùi" tại cơ quan điều tra

Ảnh: Công an cung cấp

Ngọc "sùi" tên thật là Bùi Huỳnh Bích Ngọc, được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Kênh Ngọc Sùi Official của TikToker này có hơn 641.000 lượt theo dõi, với 11,8 triệu lượt thích. Theo ghi nhận, đa phần các clip người này thực hiện có nội dung rao giảng đạo lý, điển hình như việc phê phán các TikToker review “bẩn”, nói về tình nghĩa anh em trong xã hội hay phê phán những ganh ghét, đấu đá trong môi trường làm việc…

Những video trên trang của Ngọc "sùi" thu hút lượng tương tác lớn, thậm chí nhiều clip đạt hàng trăm ngàn đến hàng chục triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên theo ghi nhận, clip gần nhất được đăng tải trên kênh TikTok Ngọc Sùi Official là hồi giữa năm 2025. Nhiều ý kiến cũng cho rằng nhà sáng tạo nội dung này chuyên đi “rao giảng đạo lý”.

Khi thông tin liên quan đến việc Ngọc "sùi" bị khởi tố được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tràn vào kênh TikTok của nhân vật này để lại những bình luận trái chiều, mang tính chất mỉa mai. Một người dùng bình luận: “Đợt này dự là đi lâu không”. Người xem khác viết: “Tôi từ bên chuyên mục pháp luật qua đây nhé”.

Bên cạnh đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người cũng phản ứng gắt trước việc nhà sáng tạo nội dung này xem thường pháp luật. Không ít ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm này để làm gương. Một người dùng viết: “Thấy đợt làm TikTok nói đạo lý này kia có vẻ trượng nghĩa lắm mà nhỉ”. Người xem khác bày tỏ: “Tưởng đạo lý thế nào hóa ra cũng chỉ thế thôi”.

Tin liên quan

Rapper Mr Nhân là ai?

Rapper Mr Nhân là ai?

Mới đây, Mr Nhân trở thành cái tên gây xôn xao trên mạng xã hội khi vướng vào ồn ào. Từ đây, thông tin về nam rapper này được nhiều người tìm kiếm.

Khám phá thêm chủ đề

Ngọc 'Sùi' Ngọc 'sùi' bị bắt Tiktoker ngọc sùi TikToker
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận