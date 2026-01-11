TikToker xin lỗi vụ quảng cáo sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Những ngày qua, thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng do Công ty CP Đồ hộp Hạ Long sản xuất gây xôn xao dư luận. Trong bài đăng mới đây, TikToker Pít Ham Ăn (hơn 3 triệu lượt theo dõi) đã có bài đăng lên tiếng xin lỗi vì từng quảng cáo dòng sản phẩm này.

Pít Ham Ăn nói về ồn ào quảng cáo Đồ hộp Hạ Long

Dòng chia sẻ của Pít Ham Ăn trên Fanpage sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi Ảnh: Fanpage/Chụp màn hình

“Bản thân Pít xuất phát từ niềm tin tưởng vào sự uy tín và bề dày lịch sử của công ty, cũng thấy sản phẩm được bày bán rộng rãi tại khắp các siêu thị lớn trên toàn quốc, nên Pít và gia đình cũng như bao người tiêu dùng khác, đã tin tưởng và sử dụng những sản phẩm của Công ty Halong Canfoco”, cô chia sẻ.

Theo TikToker này, hồi tháng 1.2022, sau thời gian trải nghiệm, cô nhận thấy đây là sản phẩm phù hợp với kênh, lại có sự tương đồng với một món ăn đặc sản cùng tên của quê hương nên đã làm video giới thiệu sản phẩm trên kênh, với mục đích muốn lan tỏa đến mọi người. Đến tháng 9.2022, khi các nền tảng bán hàng qua mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh, Pít Ham Ăn đã làm thêm các video và gắn link của sản phẩm, đường link sản phẩm được dẫn đến giỏ hàng thuộc công ty quản lý của cô tại thời điểm đó.

Cũng theo nhà sáng tạo nội dung, tháng 8.2023, cô không còn bất kỳ hoạt động nào giúp quảng bá hay giới thiệu sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng. “Nhận thấy, dù bản thân không phải là người trực tiếp sản xuất hay có thể ảnh hưởng đến quy trình sản xuất của Công ty Halong Canfoco, nhưng thông qua những lời giới thiệu của Pít tại thời điểm đó, mà rất nhiều anh chị cô bác đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm, Pít thực sự cảm thấy rất có lỗi và áy náy”, nhà sáng tạo nội dung chia sẻ.

Pít Ham Ăn cho biết vụ việc là bài học cho cô và các cộng sự, đồng thời gửi lời xin lỗi đến mọi người Ảnh: FBNV

Trong bài đăng, Pít Ham Ăn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì sự thiếu chín chắn và bất cẩn. Cô nói đây là một bài học sâu sắc cho mình và các cộng sự. “Thực sự với tư cách là một nhà sáng tạo nội dung, Pít luôn cố gắng tuân thủ những quy định của pháp luật khi làm nội dung, nhưng bản thân Pít vẫn còn thiếu sót trong hiểu biết, vẫn chưa đủ cẩn thận và kỹ lưỡng khi quảng bá sản phẩm, để làm ảnh hưởng đến rất nhiều cô bác anh chị”, cô bày tỏ.

Liên quan đến vụ hàng nghìn hộp pate cột đèn Hải Phòng do Công ty CP Đồ hộp Hạ Long sản xuất bị cơ quan chức năng tiêu hủy vì liên quan đến thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, cư dân mạng đặt vấn đề lớn về trách nhiệm của đơn vị sản xuất, đồng thời mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm trường hợp sai phạm vì ảnh hưởng không chỉ niềm tin mà còn là sức khỏe, tính mạng của người dân.

Một người dùng bình luận: “Có thương hiệu mà làm ăn chán vậy, tự hủy”. Người dùng khác chia sẻ: “Bắt là đúng, phá hoại kinh tế, làm mất uy tín nhà máy, hại sức khỏe nhân dân”. Một người dùng bức xúc: “Vô lương tâm, làm vậy chỉ khổ cho người tiêu dùng”. Tài khoản khác viết: “Tham lam, vì lợi nhuận mà làm mất đi thương hiệu bao nhiêu năm nay”.