Bắt nam thanh niên lừa bán cây cảnh ‘dởm’ cho hàng trăm người trên TikTok

Trần Cường
26/03/2026 15:38 GMT+7

Livestream bán cây hồng muội, nhưng khi khách đặt lại gửi cành cây sầm đá có giá trị thấp, Triệu Văn Nam bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 26.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Văn Nam (27 tuổi, trú xã Sơn Đông, Phú Thọ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 2 điều 174 bộ luật Hình sự.

Bắt nam thanh niên lừa bán cây cảnh ‘dởm’ cho hàng trăm người trên TikTok- Ảnh 1.

Triệu Văn Nam tại cơ quan điều tra

ẢNH: XUÂN HỒNG

Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, từ khoảng tháng 12.2025, Nam livestream trên mạng xã hội TikTok với tên "Hồng Mê Muội" và dùng tài khoản mạng xã hội Zalo có tên "Vườn nhà Sam" để rao bán cây hồng muội.

Khi khách có nhu cầu, Nam yêu cầu khách đặt cọc trước một số tiền nhất định. Sau đó, thay vì gửi cây hồng muội, Nam gửi cho khách những cành cây sầm đá có giá trị thấp hơn.

Để tránh bị phát hiện, Nam đã vặt hết lá trên các cành sầm đá, chỉ để lại phần búp non nhìn giống cây hồng muội. Những cành sầm đá này được Nam vùi trong chậu đất hoặc cát.

Nhiều người biết bị lừa đã gọi điện, nhắn tin để phản hồi thì Nam không nghe, không trả lời tin nhắn và chặn liên lạc.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định, với thủ đoạn trên, Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng khắp cả nước.

Để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị ai là bị hại của Triệu Văn Nam với thủ đoạn trên đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (số 6 Bạch Đằng, P.Phố Hiên, Hưng Yên) hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Ngọc Hưng theo số điện thoại 0917484886 để trình báo.

Công an Hưng Yên sẽ kiểm tra 234 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Trong quý 1/2026, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng công an tại 234 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

