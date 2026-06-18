22 tổ công tác Công an TP.HCM đồng loạt tổng kiểm tra người nước ngoài

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ, 22 tổ công tác trực tiếp kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ cư trú bản gốc của người nước ngoài; đồng thời rà soát, lập danh sách người nước ngoài và người Việt Nam đang cư trú, lao động tại các cơ sở.

Công an TP.HCM đồng loạt tổng kiểm tra người nước ngoài ẢNH: CTV

Đối với trường hợp không xuất trình được hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khi được yêu cầu, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử phạt theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 21 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP. Đương sự sau đó buộc phải cung cấp giấy tờ bản gốc để các đơn vị nghiệp vụ tra cứu, xác minh thông tin.

Những trường hợp kiểm tra người nước ngoài phát hiện sử dụng giấy tờ hết hạn, cư trú không đúng mục đích bảo lãnh hoặc có dấu hiệu vi phạm hành chính khác sẽ được đưa về trụ sở công an địa phương để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Kiên quyết xử lý các dấu hiệu tội phạm

Đặc biệt, đợt ra quân lần này tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm ẩn náu. Đối với các trường hợp người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm hình sự như: tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động mại dâm, mua bán người, sử dụng giấy tờ giả hoặc tàng trữ vũ khí quân dụng..., tổ công tác sẽ lập tức khống chế, phối hợp cùng công an địa phương đưa về trụ sở để điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, thực tế thời gian qua cho thấy tình trạng một số đối tượng người nước ngoài lợi dụng vỏ bọc lưu trú tại nhà dân, căn hộ cho thuê để hoạt động phi pháp (lừa đảo qua mạng, đánh bạc, tổ chức tội phạm công nghệ cao...) vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Đợt ra quân tổng rà soát lần này là biện pháp mạnh tay nhằm chủ động làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự.

Công an kiểm tra chủ cơ sở lưu trú, người cho thuê nhà ẢNH: CTV

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM đặc biệt khuyến cáo các chủ cơ sở lưu trú, người cho thuê nhà cần nâng cao cảnh giác. Chủ nhà phải tuân thủ nghiêm việc kiểm tra giấy tờ hợp pháp và khai báo tạm trú cho khách thuê ngoại quốc đúng quy định. Việc lơ là, tiếp tay hoặc không thực hiện đúng trách nhiệm khai báo có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an khuyến cáo chủ cho thuê phải khai báo tạm trú cho khách thuê ngoại quốc ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, cơ quan công an kêu gọi người dân phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tố giác tội phạm nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường tại khu dân cư như: khách thuê nhà với giá cao bất thường; lối sống sinh hoạt khép kín, ít tiếp xúc với bên ngoài; lắp đặt nhiều camera, hệ thống thiết bị điện tử công suất lớn; thường xuyên có các giao dịch mờ ám, vận chuyển hàng hóa kín đáo.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM nhấn mạnh sự tích cực phối hợp của mỗi người dân sẽ góp phần cùng lực lượng công an xây dựng một môi trường sống an toàn, văn minh và trật tự.