Công an TP.HCM tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất

Ngày 10.6, Công an TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận 33 công dân bị Mỹ trục xuất về nước tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đây lần thứ 3 kể từ đầu năm 2026, Công an TP.HCM tiếp nhận công dân bị trục xuất về từ Mỹ. Phần lớn các trường hợp bị trục xuất do vi phạm các quy định pháp luật về cư trú và nhập cư của Mỹ.

Công an TP.HCM tiếp nhận thêm 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất ẢNH: CTV

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với công an các địa phương để liên hệ với thân nhân, thực hiện thủ tục bảo lãnh theo quy định. Quy trình tiếp nhận được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, vừa bảo đảm an ninh, trật tự, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.



Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết thực tiễn công tác cho thấy, thách thức lớn nhất đối với lực lượng chức năng chính là hỗ trợ công dân tái hòa nhập cộng đồng sau khi trở về nước.

Nhiều trường hợp đã xuất cảnh từ hàng chục năm trước, dẫn đến việc hồ sơ cư trú không còn đầy đủ, mất liên lạc với người thân, hoặc gặp khó khăn do tuổi cao, sức khỏe yếu.

Đối với những trường hợp đặc biệt, không có người bảo lãnh hoặc không có nơi cư trú ổn định thì lực lượng chức năng sẽ phối hợp với các ban, ngành liên quan để đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội, đảm bảo công dân được chăm sóc và hỗ trợ tạm thời.

Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, tổ công tác phối hợp với công an địa phương để liên hệ với thân nhân, thực hiện thủ tục bảo lãnh ẢNH: CTV

Thông qua công tác này, Công an TP.HCM một lần nữa khuyến cáo công dân cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi học tập, lao động và cư trú ở nước ngoài. Tuyệt đối không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, không sử dụng giấy tờ giả hoặc tiếp tay cho các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.

Việc tuân thủ pháp luật không chỉ là trách nhiệm nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế.