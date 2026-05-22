Thời sự

TP.HCM tiếp nhận 7 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất

Hoàng Huy - Trần Kha
22/05/2026 18:54 GMT+7

Công an TP.HCM đã tiếp nhận 7 công dân Việt Nam bị trục xuất từ Campuchia. Các công dân này từng bị dụ dỗ làm việc bất hợp pháp tại Campuchia.

Ngày 19.5, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận 7 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất tại cửa khẩu quốc tế.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa phối hợp tổ chức tiếp nhận 7 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Trong số 7 công dân được tiếp nhận, có 6 trường hợp dù đã được cấp hộ chiếu hợp lệ nhưng vẫn chọn xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch. Tại buổi tiếp nhận, lực lượng Bộ đội biên phòng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính các cá nhân này về hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định".

Làm việc với cơ quan chức năng, các công dân cho biết đã bị lôi kéo qua mạng xã hội với chiêu bài "việc nhẹ, lương cao". Do là lao động trẻ, thiếu việc làm ổn định, họ dễ dàng sập bẫy các đối tượng môi giới để sang Campuchia làm việc tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia và cư trú bất hợp pháp.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi làm việc tại nước ngoài với thu nhập hấp dẫn nhưng không rõ thông tin.

Người dân tuyệt đối không xuất cảnh trái phép hoặc làm việc qua những môi giới bất hợp pháp để tránh rơi vào các đường dây vi phạm pháp luật; đồng thời cần bảo vệ an toàn và quyền lợi cá nhân.

Việc tiếp nhận 7 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất lần này là bài học đắt giá cho những lao động có ý định tìm việc thiếu an toàn nơi xứ người.

