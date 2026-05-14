Đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào chỉ vì 1 triệu đồng tiền công

Thanh Lộc
14/05/2026 13:27 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 2 nghi phạm ở xã Khe Sanh về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Ngày 14.5, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến hành vi xuất cảnh trái phép.

Lê Mạnh Dũng (ở giữa) cùng hai nghi phạm có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG TRỊ

Cụ thể, vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 12.5, tại thôn Ka Tăng (xã Lao Bảo), lực lượng chức năng đã bắt giữ Hồ Văn Diêu (17 tuổi) và Hồ Văn Vương (19 tuổi, cùng ở thôn Xa Rường, xã Khe Sanh, Quảng Trị) đã cùng nhau đưa Lê Mạnh Dũng (32 tuổi, ở tổ dân phố Huề Trì 2, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng) xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận tiền công 1 triệu đồng.

Đơn vị đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Văn Diêu, Hồ Văn Vương về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; tạm giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan. Đối với Lê Mạnh Dũng, đơn vị thực hiện các thủ tục pháp lý, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 6.5, tại khu vực đường mòn thuộc thôn Tây Chín (xã Lao Bảo), tổ tuần tra Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đã phát hiện 2 người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn xuất cảnh trái phép. Lực lượng chức năng đã bắt giữ để điều tra.

Cả hai vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.


Giấu 880 lít dầu diesel dưới gầm rơ moóc để tuồn qua biên giới Việt - Lào

Lực lượng biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển 880 lít dầu diesel được ngụy trang tinh vi dưới gầm xe đầu kéo, khi đang tìm cách đưa qua biên giới Việt - Lào tiêu thụ.

