Giấu 880 lít dầu diesel dưới gầm rơ moóc để tuồn qua biên giới Việt - Lào

Sáng 23.4, đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển chất lỏng nghi là dầu diesel (DO) trái phép qua biên giới.

Lượng dầu diesel giấu dưới gầm rơ moóc để tuồn qua biên giới vừa bị phát hiện ẢNH: C.X

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 22.4, tại barie số 1 khu vực cửa khẩu, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang chủ trì, phối hợp lực lượng hải quan kiểm tra xe đầu kéo BS 11H-007.98 kéo theo rơ moóc BS 11R-001.36 do tài xế Lê Ngọc Lâm (47 tuổi, trú phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện dưới gầm rơ moóc có một két kim loại hình trụ, đường kính khoảng 0,7 mét, dài 2,56 mét, được hàn cố định vào khung xe. Bên trong két chứa chất lỏng, nghi là dầu diesel với số lượng lớn.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận toàn bộ số chất lỏng trên là dầu diesel, dung lượng khoảng 880 lít. Số dầu này được mua tại một cây xăng trên địa bàn xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) với giá gần 25 triệu đồng, sau đó tìm cách vận chuyển qua Lào để bán lại kiếm lời. Khi lô hàng sắp chuyển qua biên giới Việt - Lào thì bị phát hiện.

Hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.