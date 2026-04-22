Giá xăng dầu hôm nay 22.4.2026: Dầu diesel đã giảm gần 17.000 đồng/lít so lúc đỉnh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
22/04/2026 08:58 GMT+7

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng. Các dự báo cho thấy, trong nước có thể có thêm kỳ điều chỉnh giảm tiếp do giá thành phẩm bình quân tuần qua giảm.

Sáng 22.4, giá dầu thế giới tăng sau khi Iran cho biết vẫn chưa quyết định tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ. Đóng phiên lúc rạng sáng (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 3 USD, tương đương 3,1%, lên 98,48 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,52 USD, tương đương 2,8%, lên 92,13 USD/thùng.

Tuy vậy, đà tăng của giá dầu có phần hạ nhiệt so với trước đó. Các thông tin thay đổi liên quan thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông khiến giá dầu tiếp tục biến động. Thông tin mới được cập nhật, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran cho đến khi Iran đệ trình đề xuất chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Tuy vậy, nguồn cung vẫn bị thắt chặt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ. Các nhà phân tích nói thị trường đã mất đi một tỉ thùng dầu ngay cả khi vấn đề được giải quyết vào ngày mai. Nếu tình trạng này kéo dài thêm một tháng, con số thiệt hại sẽ lên tới 1,5 tỉ thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 22.4.2026: Dầu diesel đã giảm gần 17.000 đồng/lít so lúc đỉnh - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới biến động chờ thông tin về đàm phán hòa bình tại Trung Đông

Cuộc chiến tại Iran đang tác động mạnh đến nhiều nền kinh tế. Liên minh châu Âu (EU) đang lên phương án hướng dẫn các hãng hàng không đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu bay. Tại Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 3 tăng mạnh hơn dự kiến, chủ yếu do giá xăng dầu tăng vọt đẩy doanh thu tại các trạm dịch vụ lên mức kỷ lục. 

Một khảo sát của Reuters với các nhà phân tích cho thấy, sản lượng dầu dự trữ Mỹ có thể giảm mạnh 1,2 triệu thùng trong tuần qua - đây cũng là tuần sụt giảm thứ hai liên tiếp kể từ tháng 2.

Trong nước, chiều hôm qua (21.4), liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh giảm đồng loạt giá các mặt hàng xăng dầu, mức giảm từ 658 - 3.185 đồng/lít. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 658 đồng/lít; xăng RON95 giảm 719 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 3.185 đồng/lít; dầu mazut giảm 701 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 200 - 400 đồng/lít xăng và 600 đồng/lít dầu.

Sáng 22.4, sau điều chỉnh, giá bán lẻ xăng dầu trong nước phổ biến như sau: xăng E5 RON92-III 21.934 đồng/lít; xăng RON95-III 23.042 đồng/lít; dầu diesel 27.856 đồng/lít và dầu mazut nay đã về 19.631 đồng/kg.

Như vậy, so với lúc giá dầu diesel từ đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3.4, đến nay dầu diesel đã giảm 37,8%, tương đương gần 17.000 đồng/lít.

Bộ Công thương cũng có biết, giá dầu diesel và xăng tại Việt Nam đang thấp hơn nhiều nước trong khu vực. Chẳng hạn, giá dầu tại Thái Lan ở ngưỡng 34.302 đồng/lít (chính phủ trợ giá); Campuchia là 37.494 đồng/lít; Lào 56.403 đồng/lít; Trung Quốc 33.070 đồng/lít. Tương tự, xăng tại Thái Lan đang ở mức 34.921 đồng/lít (chính phủ trợ giá); Campuchia là 32.560 đồng/lít (chính phủ trợ giá); Lào 46.124 đồng/lít; Trung Quốc xăng ở mức 36.200 đồng/lít, còn Việt Nam xăng có giá 23.042 đồng/lít.


Giá xăng dầu hôm nay 21.4.2026: Dầu trong nước sắp có đợt giảm giá mới?

Giá xăng dầu hôm nay 21.4.2026: Dầu trong nước sắp có đợt giảm giá mới?

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên đầu tuần nhưng quay đầu giảm trở lại trong phiên sáng nay. Trong khi đó, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong 5 ngày qua giảm so với tuần trước. Dự báo, giá xăng dầu trong nước có thể giảm tại kỳ điều hành tuần này.

