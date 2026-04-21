Giá xăng dầu hôm nay 21.4.2026: Dầu trong nước sắp có đợt giảm giá mới?

Nguyên Nga
21/04/2026 08:45 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên đầu tuần nhưng quay đầu giảm trở lại trong phiên sáng nay. Trong khi đó, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong 5 ngày qua giảm so với tuần trước. Dự báo, giá xăng dầu trong nước có thể giảm tại kỳ điều hành tuần này.

Sáng 21.4, giá xăng dầu quay đầu giảm hơn 1% sau khi tăng mạnh khoảng 6% trong phiên đầu tuần. Đóng phiên đầu tuần lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 5,10 USD, tương đương 5,64%, lên 95,48 USD/thùng; dầu WTI tăng 5,76 USD, tương đương 6,87%, lên 89,61 USD/thùng.

Giá dầu tăng khoảng 6% trong phiên giao dịch ngày thứ hai, nhưng giảm đến 9% trong phiên cuối tuần trước. Những bất ổn liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran ngày càng lớn khiến bạo lực bùng phát trở lại tại khu vực quanh eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích đánh giá, giá dầu đang bị "quay như chong chóng" quanh những thông tin liên quan đàm phán ngừng bắn. Những tín hiệu lạc quan liên quan việc mở cửa eo biển Hormuz khiến thị trường dầu giảm giá mạnh. Song lo ngại xung đột kéo dài ngay sau đó lại đẩy giá dầu tăng trở lại.

Giá xăng dầu hôm nay 21.4.2026: Dầu trong nước sắp có đợt giảm giá mới? - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng nay (21.4)

ẢNH: REUTERS

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần sẽ hết hạn vào cuối tuần này, các diễn biến căng thẳng mới được đánh giá có thể "gây trở ngại" cho thỏa thuận mới. Tuy vậy, các nhà phân tích lưu ý rằng, giá dầu hiện vẫn thấp hơn so với mức đỉnh lịch sử kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát. 

Trong nước, số liệu cập nhật từ các thương nhân đầu mối cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á giảm so với kỳ điều hành trước. Ước tính, giá xăng có thể giảm trên dưới 1.000 đồng/lít, giá dầu diesel giảm hơn 2.700 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm việc chi hay trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại kỳ điều hành trước (ngày 16.4), liên Bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mà trích lập quỹ 400 đồng/lít với dầu diesel và 800 đồng/kg với dầu mazut.


Giá xăng dầu hôm nay 20.4.2026: Dầu thế giới tăng gần 7%

Giá dầu thế giới tăng trở lại sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa trở lại bởi các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran.

Giá xăng dầu hôm nay 18.4.2026: Lao dốc hơn 10% sau khi Iran mở eo biển Hormuz

