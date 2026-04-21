Giá xăng dầu hôm nay 21.4.2026: Dầu trong nước sắp có đợt giảm giá mới?

Sáng 21.4, giá xăng dầu quay đầu giảm hơn 1% sau khi tăng mạnh khoảng 6% trong phiên đầu tuần. Đóng phiên đầu tuần lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 5,10 USD, tương đương 5,64%, lên 95,48 USD/thùng; dầu WTI tăng 5,76 USD, tương đương 6,87%, lên 89,61 USD/thùng.

Giá dầu tăng khoảng 6% trong phiên giao dịch ngày thứ hai, nhưng giảm đến 9% trong phiên cuối tuần trước. Những bất ổn liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran ngày càng lớn khiến bạo lực bùng phát trở lại tại khu vực quanh eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích đánh giá, giá dầu đang bị "quay như chong chóng" quanh những thông tin liên quan đàm phán ngừng bắn. Những tín hiệu lạc quan liên quan việc mở cửa eo biển Hormuz khiến thị trường dầu giảm giá mạnh. Song lo ngại xung đột kéo dài ngay sau đó lại đẩy giá dầu tăng trở lại.

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần sẽ hết hạn vào cuối tuần này, các diễn biến căng thẳng mới được đánh giá có thể "gây trở ngại" cho thỏa thuận mới. Tuy vậy, các nhà phân tích lưu ý rằng, giá dầu hiện vẫn thấp hơn so với mức đỉnh lịch sử kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Trong nước, số liệu cập nhật từ các thương nhân đầu mối cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á giảm so với kỳ điều hành trước. Ước tính, giá xăng có thể giảm trên dưới 1.000 đồng/lít, giá dầu diesel giảm hơn 2.700 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm việc chi hay trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại kỳ điều hành trước (ngày 16.4), liên Bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mà trích lập quỹ 400 đồng/lít với dầu diesel và 800 đồng/kg với dầu mazut.



