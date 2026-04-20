Giá xăng dầu hôm nay 20.4.2026: Dầu thế giới tăng gần 7%

Sáng 20.4, giá dầu thế giới tăng trở lại sau khi giảm mạnh hơn 9% trong phiên giao dịch cuối tuần. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI tăng gần 7%, giao dịch sát ngưỡng 89 USD/thùng; dầu Brent tăng hơn 6%, giao dịch ngưỡng 95 USD/thùng.

Một ngày sau khi mở eo biển Hormuz, theo AFP, Iran đã tái áp đặt lệnh hạn chế với eo biển Hormuz khiến thị trường dầu thô thế giới biến động trở lại. Eo biển Hormuz rơi vào hỗn loạn khi Mỹ và Iran liên tục đưa ra các tuyên bố trái chiều, đẩy hoạt động của tàu thuyền qua khu vực này gián đoạn.

Cũng trong ngày chủ nhật, Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo sẽ phá hủy các nhà máy điện và cầu tại Iran nếu nước này không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Ông cho rằng, các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền cuối tuần qua là "vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên", dự kiến hết hạn trong tuần này.

Thị trường hàng hóa thế giới những tưởng có thể "thở phào nhẹ nhõm" khi eo biển Hormuz được lưu thông trở lại, đặc biệt với thị trường dầu thô, nguy cơ gián đoạn nguồn cung và "tăng hỗn" cũng hạ nhiệt ngay ngày thứ sáu tuần trước. Tuy vậy, căng thẳng leo thang vào ngày cuối tuần đã chặn mọi "niềm hân hoan". Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại giá dầu có thể tăng trở lại khi giải pháp về thỏa thuận ngừng bắn khá mong manh.

Trong nước, giá xăng dầu đang ở mức tương đối thấp so với giá nhiên liệu các nước trong khu vực. Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến) được bán lẻ trên thị trường với mức 23.760 đồng/ lít, trong khi giá dầu diesel (nhiên liệu chính phục vụ sản xuất, kinh doanh) ở mức 31.040 đồng/lít.

Trước diễn biến bất ngờ của thị trường dầu thế giới sáng nay, dự báo giảm của giá xăng dầu trong nước tuần này có thể thay đổi. Theo một số thương nhân đầu mối, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á sáng nay có tăng nhẹ. Tuy vậy, chiết khấu bán lẻ xăng dầu từ một số thương nhân đầu mối, phân phối đưa về bán lẻ sáng nay vẫn còn mức cao. Thông báo chiết khấu của doanh nghiệp đầu mối phía bắc với xăng khoảng 1.600 đồng/lít, dầu diesel từ 2.200 - 3.000 đồng/lít, lấy hàng tại kho. Thị trường phía nam chiết khấu báo 1.000 - 1.150 đồng/lít xăng RON95 và 2.000 đồng/lít dầu diesel.



