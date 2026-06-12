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Thời sự

TP.HCM: Đột kích khách sạn, triệt phá 'đại bản doanh' lừa đảo của 83 người nước ngoài

Ngọc Lê
Ngọc Lê
12/06/2026 12:53 GMT+7

Núp bóng dưới hình thức thuê trọn một khách sạn, 83 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) đã thiết lập hệ thống máy móc nhằm hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Băng nhóm này vừa bị Công an TP.HCM triệt phá ngay khi chưa kịp vận hành.

Ngày 12.6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm một băng nhóm người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, nghi vấn lập căn cứ lừa đảo công nghệ cao trên địa bàn.

TP.HCM: Đột kích khách sạn, triệt phá 'đại bản doanh' lừa đảo của 83 người nước ngoài - Ảnh 1.

Đột kích khách sạn, triệt phá "đại bản doanh" lừa đảo của 83 người nước ngoài

ẢNH: CTV

Theo đó, qua công tác chủ động nắm tình hình và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 8.6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cơ quan chức năng phát hiện một băng nhóm gồm 83 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) có dấu hiệu khả nghi.

Qua xác minh, phần lớn nhóm người này đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang TP.HCM. Để qua mắt lực lượng chức năng, những người này thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold (ở khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương), nhằm thiết lập "đại bản doanh" phục vụ cho hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân tại Trung Quốc.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử chuyên dụng khác.

Công an TP.HCM đã ngăn chặn thành công nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn, bởi toàn bộ hệ thống nhân sự và thiết bị kỹ thuật của nhóm này chỉ vừa được tập kết, lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành.

Hơn 300 người nước ngoài vi phạm

Chiến công trên là một trong những kết quả nổi bật nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn do Giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo.

Theo đó, Công an TP.HCM đã thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú trên toàn thành phố.

TP.HCM: Đột kích khách sạn, triệt phá 'đại bản doanh' lừa đảo của 83 người nước ngoài - Ảnh 2.

Tang vật công an thu giữ

ẢNH: CTV

Bước đầu, qua kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, 22 tổ công tác đã phát hiện 84 cơ sở vi phạm quy định về khai báo lưu trú cho người nước ngoài. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 300 người nước ngoài có các hành vi vi phạm pháp luật như: nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào công dân nhiều quốc gia khác nhau.

TP.HCM: Đột kích khách sạn, triệt phá 'đại bản doanh' lừa đảo của 83 người nước ngoài - Ảnh 3.

Công an làm việc với đại diện cơ sở vi phạm

ẢNH: CTV

Qua quá trình điều tra phá án, Công an TP.HCM cảnh báo một thực trạng đáng lo ngại: Nhiều chủ cơ sở lưu trú vì hám lợi đã cố tình cho người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp thuê phòng, lẩn tránh việc khai báo lưu trú theo quy định.

Hành vi này không chỉ trực tiếp tiếp tay cho các đối tượng lưu trú trái phép, lưu trú quá hạn mà còn tạo điều kiện để tội phạm công nghệ cao hoạt động tại Việt Nam.

Công an TP.HCM nhấn mạnh những trường hợp chủ cơ sở lưu trú vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh, với khung hình phạt tù cao nhất lên đến 15 năm tù.

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