Bộ Công an phá đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt 403 người

Ngày 10.6, tại trụ sở Công an TP.HCM, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 126N, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ trao thưởng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long trao thưởng cho các đơn vị ẢNH: CACC

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an phát hiện đường dây ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh.

Các đối tượng tổ chức cực kỳ chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, triệt để lợi dụng mạng xã hội và công nghệ cao (ứng dụng liên lạc mã hóa, ví điện tử, tài khoản ảo...) để điều hành từ xa nhằm xóa dấu vết. Đặc biệt, đường dây này thường xuyên thay đổi phương thức, sử dụng nhiều khâu trung gian để "cắt đuôi" lực lượng chức năng.

Bộ Công an phá đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt giữ 403 người ẢNH: CACC

Trước tính chất nghiêm trọng, ngày 14.1.2026, C04 đã xác lập chuyên án 126N, phối hợp Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan và công an 11 tỉnh, thành phố để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Sau thời gian dài trinh sát, ngày 15.4.2026, các mũi tấn công đồng loạt ra quân tại 11 tỉnh, thành phố. Kết quả ban đầu đã bắt quả tang 3 đối tượng cầm đầu và khống chế, bắt giữ tổng cộng 119 nghi phạm trong ngày đầu ra quân, thu giữ hàng chục kg ma túy các loại và nhiều vũ khí nóng.

Công an phát hiện nghi phạm vận chuyển ma túy ẢNH: CACC

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc "đánh cả đường dây", không bỏ lọt tội phạm, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra. Đến nay, tổng số đối tượng bị bắt giữ đã lên tới 403 người.

Tang vật thu giữ bao gồm: hơn 88,3 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy "nước vui", 60 đầu thuốc lá điện tử chứa chất cấm, 206 kg khí N2O (bóng cười), 7 khẩu súng, 35 viên đạn; cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 45 vụ án, 230 bị can; đồng thời xử lý hành chính 114 người.

Tang vật vụ án ẢNH: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an khẳng định Chuyên án 126N là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng công an, biên phòng, hải quan và cảnh sát biển trong phương châm "ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát".

Thượng tướng Nguyễn Văn Long trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc khi tham gia phá án ẢNH: CACC

Với tính chất khép kín, manh động và sử dụng vũ khí nóng của các đối tượng, việc phá án thành công mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng chức năng được đánh giá là thành tích đặc biệt xuất sắc.

Nhằm kịp thời biểu dương, ngày 19.5, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen cho 9 đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án gồm: C04, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án ma túy - Viện KSND tối cao; công an các tỉnh, thành: TP.HCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã quyết định khen thưởng bằng tiền cho 35 tập thể tham gia đấu tranh, góp phần ngăn chặn "cái chết trắng" tràn vào các đô thị, giữ vững bình yên cho nhân dân.



