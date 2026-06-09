Bộ Công an đề xuất lộ trình bắt buộc lắp camera khoang hành khách

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải từ 8 chỗ trở lên phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Để cụ thể hóa nội dung trên, Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định, trong đó đề xuất quy định chi tiết về việc lắp đặt các loại thiết bị giám sát này.

Theo quy định, xe ô tô kinh doanh vận tải sẽ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe ẢNH: T.N

Theo dự thảo, thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe và ghi nhận hình ảnh khoang chở khách có thể tích hợp trong một hoặc nhiều thiết bị, song phải đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật và đảm bảo ghi nhận được các dữ liệu tương ứng như: hành trình xe chạy, tốc độ vận hành của xe, hình ảnh tài xế, hình ảnh người lên xe hoặc xuống xe (trong mọi điều kiện ánh sáng)…

Đặc biệt, các thiết bị giám sát phải có chức năng tự động phát hiện hành vi vi phạm hoặc gây mất an toàn và tự động cảnh báo an toàn cho lái xe nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, mất an toàn giao thông.

Dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát sẽ được truyền về máy chủ dịch vụ, từ máy chủ dịch vụ truyền về máy chủ Cục CSGT theo thời gian thực.

Trong đó, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình được lưu trữ trên thiết bị này ít nhất 30 ngày, trên máy chủ dịch vụ ít nhất 1 năm, trên máy chủ Cục CSGT ít nhất 3 năm.

Tương tự, dữ liệu vi phạm hoặc gây mất an toàn thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và hình ảnh khoang chở khách được lưu trữ trên máy chủ dịch vụ ít nhất 3 tháng, trên máy chủ Cục CSGT ít nhất 3 năm.

Thống kê từ Bộ Công an cho thấy, trung bình cứ 3 vụ tai nạn giao thông thì có 1 vụ liên quan đến xe tải hoặc rơ mooc, sơ mi rơ mooc và xe khách. Nguyên nhân chủ yếu do hành vi vi phạm của người cầm lái.

Việc lắp đặt các thiết bị giám sát sẽ giúp ngăn ngừa các hành vi liên quan đến thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, chạy quá tốc độ, lái xe quá thời gian quy định, ngủ gật, mất tập trung, nhồi nhét khách… Qua đó, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông đối với nhóm phương tiện này.

Về lộ trình, Bộ Công an đề xuất việc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ thực hiện từ 1.1.2028.

Việc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải 29 chỗ trở lên thực hiện từ 1.1.2029, đối với xe 8 chỗ trở lên đến 29 chỗ thực hiện từ 1.1.2030.

Tại dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024 được công bố mới đây, Bộ Công an đề xuất phạt tiền 1 - 2 triệu đồng đối với tài xế xe ô tô kinh doanh vận tải không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách.

Các đơn vị kinh doanh vận tải cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng, với mức phạt 5 - 6 triệu đồng đối với cá nhân, 10 - 12 triệu đồng đối với tổ chức.