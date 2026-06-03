Bộ Công an thông tin xử lý loạt web bóng đá, phim lậu

Thông tin được thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, nêu tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3.6. Gắn với Công điện 38 của Thủ tướng về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu tổ chức cao điểm trên toàn quốc tập trung đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an ẢNH: VGP

Đợt cao điểm kéo dài 3 tháng, song theo chỉ sau gần một tháng triển khai đã thu được nhiều kết quả. Lực lượng công an ở 3 cấp đã triển khai công tác tham mưu hoàn thiện pháp luật để tăng cường công tác đấu tranh hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

"Việc hoàn thiện pháp luật theo hai hướng. Thứ nhất là rà soát, dự báo những hành vi vi phạm. Thứ hai là tăng cường chế tài xử lý để tăng tính răn đe", thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu.

Bộ Công an cũng đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hai hồ sơ liên quan đến luật Xử lý vi phạm hành chính và luật sửa đổi bộ luật Hình sự trên tinh thần này.

Đáng chú ý, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nhằm phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Cụ thể, rà soát, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Toản cho biết, trong 1 tháng qua, Bộ Công an đã xử lý 194 trang mạng, trong đó có 8 trang mạng phát chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công an cũng phối hợp các lực lượng trong công tác kiểm tra, phát hiện và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, người phát ngôn Bộ Công an cho biết lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả.

Về xử phạt hành chính, lực lượng công an đã xử phạt khoảng 216 cá nhân với số tiền xử phạt hơn 850 triệu đồng.

Liên quan đến tình trạng sử dụng AI và công nghệ để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng công nghệ phát triển vô cùng nhanh chóng mang lại nhiều cơ hội và lợi ích, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức.

"Đây là vấn đề mang tính toàn cầu, không chỉ riêng Việt Nam, bởi không gian mạng là môi trường không biên giới. Theo đó, Bộ Công an đã chủ động nhận diện từ sớm và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh", ông Toản nói.

Về giải pháp, Bộ Công an sẽ tập trung xử lý quyết liệt đối với tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; xử lý nghiêm các hành vi thu thập, mua bán dữ liệu trái phép. Đồng thời, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng bởi các đối tượng thường tập trung thao túng 3 yếu tố tâm lý gồm: lo sợ, tình cảm và lòng tham.

Theo ông, mỗi người dân cần trang bị kỹ năng, nâng cao cảnh giác, xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng; đồng thời chủ động kiểm tra, xác minh thông tin và liên hệ cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường để phòng ngừa rủi ro.