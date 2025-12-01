Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 121.000 xe kinh doanh vận tải có thể phải lắp camera khoang chở khách

Tuyến Phan
Tuyến Phan
01/12/2025 10:23 GMT+7

Luật sửa đổi đề xuất xe kinh doanh vận tải từ 8 chỗ ngồi trở lên phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và hình ảnh khoang chở khách, ước tính hơn 121.000 xe.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp rà soát dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Một trong số các luật được sửa đổi là luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chính phủ đề xuất xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Riêng xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và hình ảnh khoang chở khách.

- Ảnh 1.

Dự thảo luật đề xuất xe kinh doanh vận tải từ 8 chỗ ngồi trở lên phải lắp camera ở khoang chở khách (ảnh minh họa)

ẢNH: TUÂN NGUYỄN


Ước tính tổng chi phí từ 151 - 217 tỉ

Quá trình thảo luận, một số đại biểu đề nghị quy định cụ thể loại phương tiện nào phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách để bảo đảm quyền riêng tư của hành khách.

Có ý kiến cho rằng chỉ nên áp dụng đối với các phương tiện công cộng, vận tải hành khách tuyến cố định, xe ô tô đầu kéo.

Nhiều ý kiến khác thì đề nghị bổ sung quy định về quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu thu được từ camera hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang hành khách (mục đích, thời gian lưu trữ, cơ chế truy cập dữ liệu, phương thức mã hóa, bảo mật, cơ quan có thẩm quyền được truy cập) để bảo đảm quyền riêng tư và phù hợp với quy định của luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, cần đề nghị bổ sung vào điều cấm quy định về cấm sử dụng trái phép hoặc cung cấp dữ liệu, hình ảnh khoang hành khách; có đánh giá tác động đối với quy định nêu trên…

Tại dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình, cơ quan soạn thảo cho hay, cả nước hiện có hơn 121.000 xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên.

Việc triển khai lắp đặt camera giám sát khoang hành khách sẽ làm phát sinh 2 khoản chi phí chính. Một là thiết bị camera, với đơn giá phổ biến khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/xe. Hai là thiết bị lưu trữ dữ liệu trên xe (thẻ nhớ 64 - 128 GB) với chi phí khoảng 200.000 - 300.000 đồng/xe.

Ước tính tổng chi phí phát sinh toàn quốc từ 151 - 217 tỉ đồng, tương ứng bình quân 1,2 - 1,8 triệu đồng/xe.

Ngoài ra, có khoảng 300.000 xe kinh doanh vận tải hàng hóa và xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ. Việc triển khai lắp đặt camera ghi nhận hình ảnh người lái xe cũng làm phát sinh 2 khoản chi phí tương tự, với tổng ước tính 360 - 540 tỉ đồng, tương ứng bình quân 1,2 - 1,8 triệu đồng/xe.

- Ảnh 2.

Quy định lắp camera khoang chở khách dù phát sinh chi phí ban đầu nhưng được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích

ẢNH: TUÂN NGUYỄN

Sẽ có lộ trình thích hợp

Theo cơ quan soạn thảo, mức chi phí trên được đánh giá là thấp, không gây áp lực tài chính đáng kể đối với doanh nghiệp vận tải, đặc biệt do thiết bị dễ lắp đặt, có cổng tích hợp sẵn, không yêu cầu thay đổi cấu trúc xe và không phát sinh chi phí vận hành lớn.

Đổi lại, quy định sẽ giúp nâng cao an toàn cho hành khách, giảm tình trạng nhồi nhét, hỗ trợ xác minh khiếu nại, bảo vệ lái xe và doanh nghiệp trước các tranh chấp, đồng thời tăng tính minh bạch, giảm rủi ro pháp lý và tăng chất lượng dịch vụ vận tải.

Dữ liệu hình ảnh khoang chở khách còn có thể giúp phát hiện và bắt giữ các đối tượng phạm pháp hình sự khi lẩn trốn trên các phương tiện vận tải hành khách.

Vẫn theo cơ quan soạn thảo, dự thảo đã bổ sung quy định việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, khoang chở khách thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách sẽ giao Chính phủ quy định lộ trình cho phù hợp.

Sau khi quy định được thông qua, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện quy định về quản lý, lưu trữ, sử dụng dữ liệu thu thập từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách…

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
