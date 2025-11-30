Xe kinh doanh vận tải hành khách không phải lắp ghế cho trẻ em

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp rà soát dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Một trong số các luật được sửa đổi là luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chính phủ chỉnh lý dự thảo luật theo hướng xe kinh doanh vận tải hành khách sẽ không phải lắp thiết bị an toàn cho trẻ em ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo quy định tại luật này, từ 1.1.2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô, người lái xe không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với mình, đồng thời phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Người vi phạm sẽ bị xử phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng, quy định tại Nghị định 168/2024.

Thảo luận tại hội trường, một số đại biểu Quốc hội đề xuất nên miễn trừ việc lắp thiết bị an toàn đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Bởi lẽ, ghế trẻ em có từ 4 - 5 kích thước khác nhau phụ thuộc vào cân nặng của trẻ, nếu yêu cầu taxi hoặc xe công nghệ trang bị ghế trẻ em thì phải có ít nhất 4 - 5 chiếc kích cỡ khác nhau, "điều này hoàn toàn bất khả thi".

Ghi nhận của Thanh Niên cũng cho thấy, nhiều tài xế kinh doanh vận tải hành khách đang khá lúng túng trước quy định sắp có hiệu lực. Một phần do phát sinh chi phí, một phần còn băn khoăn về cách thực hiện.

Tại bản tài liệu vừa công bố, Chính phủ dự kiến bổ sung chỉnh lý theo hướng: khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Luật Đường bộ năm 2024 quy định kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và loại hình kinh doanh vận tải hành khách mới theo quy định của Chính phủ.

Vì sao phải lắp thiết bị an toàn?

Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho hay, đối với trẻ có chiều cao dưới 1,35 m, việc sử dụng dây đai an toàn theo xe sẽ không đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra, bởi với chiều cao đó thì dây đai an toàn chỉ kéo tới phần đầu, cổ.

Về độ tuổi, trẻ từ đủ 10 tuổi trở lên có thể nghe lời, tiếp thu ý kiến từ cha mẹ hoặc người lớn. Trong khi đó, trẻ dưới 10 tuổi thường còn đang ở giai đoạn nghịch ngợm, cần sự giám sát của người lớn.

Do đó, quy định về thiết bị an toàn nhằm mục đích lớn nhất là bảo vệ cho trẻ em.

Đại diện C08 cũng cho hay, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình và phù hợp với điều kiện sử dụng trên ô tô. Các thiết bị này đều có ý nghĩa tương tự như những thiết bị an toàn để phòng ngừa khi sự cố xảy ra.