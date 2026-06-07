Mãn nhãn màn biểu diễn của cảnh sát đặc nhiệm, kỵ binh... tại Đại nội Huế

Tối 6.6, lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực 2 diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại nội Huế), thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự.

Hội thao năm nay quy tụ gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ từ 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao đến từ 10 đơn vị trực thuộc Bộ Công an và 8 đơn vị công an địa phương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chương trình được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, hướng tới Kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11.6.1948 - 11.6.2026) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026).

Chương trình khai mạc được mở màn bằng phần đồng diễn trống đầy ấn tượng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu khai mạc, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, mục tiêu của hội thao là khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trong kỷ nguyên mới, công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an nhân dân cần tiếp tục được đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do vậy, tổ chức hội thao là việc làm thường xuyên, cần thiết, góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, siết chặt kỷ luật kỷ cương; từ đó xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo và tuyên bố khai mạc hội thao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây cũng là dịp để các đội tuyển thi đua thi đấu, giành thành tích cao nhằm tiếp tục tham gia vòng chung kết toàn quân toàn quốc, được tổ chức dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân vào tháng 8.2026 tại Đà Nẵng. Mục tiêu xa hơn là tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10 diễn ra cuối năm 2026.

Thứ trưởng đề nghị các đội tuyển tham gia mang khí thế thi đua, quyết tâm giành giải cao nhất nhưng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn đoàn kết, thực hiện nghiêm túc quy chế, điều lệ, thi đấu trung thực, công bằng, khách quan để cống hiến hết mình vì sự thành công của hội thao.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ công an đã mang đến khán giả nội dung biểu diễn đặc sắc như biểu diễn quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá, kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô, biểu diễn kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Năm nay, chương trình hội thao có nhiều điểm mới so với các kỳ tổ chức trước đây. Bên cạnh những nội dung quân sự, võ thuật truyền thống, ban tổ chức đã bổ sung thêm nhiều phần thi mang tính thực tiễn cao, bám sát yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân như vượt vật cản, võ gậy đối kháng, bắn súng ban đêm... Qua đó, góp phần nâng cao thể lực, kỹ năng chuyên môn và khả năng phối hợp tác chiến cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phần thực hành kỹ thuật điều khiển xe mô tô phân khối lớn vượt các địa hình phức tạp mở màn chương trình biểu diễn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đông đảo người dân và du khách tập trung tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại nội Huế) để theo dõi các phần biểu diễn độc đáo ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lực lượng đặc nhiệm xử lý tình huống bảo vệ Tổng thống X trước nhóm khủng bố ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lực lượng Công an nhân dân biểu diễn võ thuật hấp dẫn trước Đại nội Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Màn biểu diễn khí công - công phá đòi hỏi kỹ thuật và sự rèn luyện nghiêm túc của các chiến sĩ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đội kỵ binh Công an nhân dân diễu hành và biểu diễn kỹ thuật tại Quảng trường Ngọ Môn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đội kỵ binh Công an nhân dân biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa bắn súng, nhảy qua vòng lửa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lực lượng đặc nhiệm biểu diễn kỹ thuật điều khiển ô tô chuyên dụng, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phần thực hành bắn súng ban đêm bám sát yêu cầu nhiệm vụ và năng lực tác chiến trong tình hình mới của lực lượng đặc nhiệm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại không gian hội thao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN