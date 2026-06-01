Biên phòng Tây Ninh bắt 2 nghi can mang ma túy nhập cảnh trái phép

Ngày 1.6, tin từ Đồn Biên phòng Tân Hà (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự xảy ra tại khu vực biên giới giáp Campuchia và bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Lực lượng bộ đội biên phòng Tây Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng thực nghiệm hiện trường ẢNH: HẢI BẰNG

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24.5, trong lúc tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm trên đường 792 (thuộc địa bàn ấp Tân Kiên, xã Tân Đông), tổ công tác Đồn Biên phòng Tân Hà phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) và Công an xã Tân Đông phát hiện hai người đàn ông đi xe máy không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng chức năng, người cầm lái lập tức tăng ga đổi hướng định bỏ chạy, nhưng đã bị tổ công tác bắt giữ tại khu vực tổ 15, ấp Tân Trung, xã Tân Đông.

Qua kiểm tra, danh tính người điều khiển xe máy được xác định là Nan Aun (34 tuổi, quốc tịch Campuchia, ngụ tỉnh T'bong Khmum). Người ngồi sau là Nguyễn Mạnh Tiến (33 tuổi, ngụ phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh). Cả hai thừa nhận đang thực hiện hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Tiến hành khám xét, tổ công tác phát hiện Nguyễn Mạnh Tiến đang cầm một túi nylon màu đỏ, bên trong chứa 2 túi zíp đựng chất tinh thể rắn màu trắng. Tiến khai nhận đây là ma túy, có trọng lượng là 4,8843 gram.

Khu vực các đối tượng bị bắt quả tang vận chuyển trái phép chất ma túy và nhập cảnh trái phép ẢNH: HẢI BẰNG

Qua test nhanh, đối tượng Nan Aun dương tính với chất ma túy loại MET và MDMA.

Theo thượng tá Đỗ Văn Khanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Hà, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự gồm: "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Cơ quan chức năng cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nan Aun về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy" và xử phạt Nguyễn Mạnh Tiến về hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định".

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật và người bị tạm giữ đã được Đồn Biên phòng Tân Hà bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.