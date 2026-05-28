Vì sao fanpage Phòng, chống ma túy Công an TP.HCM bất ngờ hút hàng triệu lượt xem?

Chiều 28.5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ. Tại đây, PV Thanh Niên đã đặt câu hỏi về sự thay đổi trong cách truyền tải thông tin đến người dân qua mạng xã hội, cụ thể là fanpage Phòng, chống ma túy Công an TP.HCM đang thu hút lượng lớn bình luận, chia sẻ.



Họp báo kinh tế - xã hội định kỳ tại Trung tâm báo chí TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông tin tuyên truyền gần gũi với người dân

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết, trong phong trào thi đua "Ba nhất" của Công an TP.HCM, lực lượng Công an được yêu cầu phải thực sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và truyền tải thông tin đến người dân bằng những cách thức dễ tiếp cận, dễ hiểu và hiệu quả hơn.

Từ định hướng đó, PC04 đã chủ động lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền là những đồng chí có năng lực, trình độ chuyên môn, có tư duy đổi mới, am hiểu mạng xã hội và có năng khiếu trong lĩnh vực truyền thông để trực tiếp xây dựng nội dung, quản trị và phát triển fanpage.

"Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp fanpage vừa bảo đảm tính chính xác, chuẩn mực của thông tin nghiệp vụ, vừa tạo được sự gần gũi, sinh động và hấp dẫn đối với người dân", thượng tá Nguyễn Tiến Nam nói.

Theo lãnh đạo PC04, điểm thay đổi lớn nhất của fanpage không nằm ở việc thay đổi nội dung cốt lõi mà là thay đổi cách truyền tải.

Thông tin trên fanpage của PC04 thu hút lượt tương tác lớn từ người dùng mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đơn vị vẫn tuyên truyền về phòng, chống ma túy, những chiến công và thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, nhưng thay vì truyền tải theo kiểu thông báo một chiều, fanpage lựa chọn cách kể chuyện gần gũi hơn, tăng cường tương tác với người dân, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với môi trường mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Những đoạn đăng tải với cách xưng hô gần gũi, phần bình luận tương tác trực diện với người dân… khiến fanpage PC04 thời gian qua liên tục xuất hiện trên newsfeed của nhiều người trẻ.

Qua đó, những thông tin vốn được cho là khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn, giúp người dân hiểu rõ hơn về hiểm họa ma túy cũng như những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của lực lượng công an trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm ma túy.

"Khi người dân cảm nhận được sự gần gũi, minh bạch và trách nhiệm của lực lượng công an, họ sẽ chủ động tương tác, chia sẻ và đồng hành cùng chúng tôi trong công tác phòng, chống ma túy. Đây cũng là mục tiêu mà fanpage đang hướng tới", thượng tá Nguyễn Tiến Nam chia sẻ.

Nâng cao nhận thức người dân về ma túy qua fanpage

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam cho biết, việc fanpage thu hút tương tác cao là một tín hiệu tích cực, cho thấy người dân quan tâm và sẵn sàng đồng hành với lực lượng công an trong công tác phòng, chống ma túy.

Theo ông, khi lượng người theo dõi và tương tác tăng cao thì trách nhiệm của đơn vị cũng lớn hơn, bởi mỗi thông tin đăng tải đều phải bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định và có giá trị định hướng xã hội.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lãnh đạo PC04 khẳng định: "Mục tiêu lớn nhất của fanpage không phải là tạo ra những con số tương tác cao. Điều chúng tôi hướng tới là xây dựng một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa ma túy và quan trọng hơn là kéo người dân đến gần hơn với lực lượng công an".

Khi người dân tin tưởng, chủ động tương tác, chia sẻ thông tin và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì đó mới là thành công lớn nhất của công tác truyền thông phòng, chống ma túy.

Qua quá trình vận hành fanpage, thượng tá Nguyễn Tiến Nam cho rằng nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, đã có những chuyển biến tích cực.

"Nếu trước đây nhiều người thường xem các nội dung tuyên truyền pháp luật là khô khan, khó tiếp cận thì hiện nay họ chủ động theo dõi, bình luận, chia sẻ và trao đổi về các vấn đề liên quan đến ma túy", ông nói.

Cũng theo lãnh đạo PC04, điều đáng mừng hơn là nhiều người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn chủ động cung cấp nguồn tin, phản ánh các dấu hiệu liên quan đến ma túy cho lực lượng công an.

Nhiều phụ huynh, giáo viên, đoàn viên thanh niên cũng sử dụng các nội dung từ fanpage để tuyên truyền, giáo dục trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

"Chúng tôi tin rằng mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận tích cực, mỗi người dân hiểu đúng và nói không với ma túy đều là một bước tiến trong mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030", lãnh đạo PC04 nói.