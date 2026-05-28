Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vì sao fanpage Phòng, chống ma túy Công an TP.HCM bất ngờ hút hàng triệu lượt xem?

Vũ Phượng - Uyển Nhi
28/05/2026 16:55 GMT+7

Những ngày qua, fanpage Phòng, chống ma túy Công an TP.HCM bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận. Điều gì khiến một fanpage tuyên truyền pháp luật nhận được sự quan tâm lớn như vậy?

Chiều 28.5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ. Tại đây, PV Thanh Niên đã đặt câu hỏi về sự thay đổi trong cách truyền tải thông tin đến người dân qua mạng xã hội, cụ thể là fanpage Phòng, chống ma túy Công an TP.HCM đang thu hút lượng lớn bình luận, chia sẻ.

Vì sao fanpage Phòng, chống ma túy Công an TP.HCM bất ngờ hút hàng triệu lượt xem? - Ảnh 1.

Họp báo kinh tế - xã hội định kỳ tại Trung tâm báo chí TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông tin tuyên truyền gần gũi với người dân

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết, trong phong trào thi đua "Ba nhất" của Công an TP.HCM, lực lượng Công an được yêu cầu phải thực sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và truyền tải thông tin đến người dân bằng những cách thức dễ tiếp cận, dễ hiểu và hiệu quả hơn.

Từ định hướng đó, PC04 đã chủ động lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền là những đồng chí có năng lực, trình độ chuyên môn, có tư duy đổi mới, am hiểu mạng xã hội và có năng khiếu trong lĩnh vực truyền thông để trực tiếp xây dựng nội dung, quản trị và phát triển fanpage.

"Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp fanpage vừa bảo đảm tính chính xác, chuẩn mực của thông tin nghiệp vụ, vừa tạo được sự gần gũi, sinh động và hấp dẫn đối với người dân", thượng tá Nguyễn Tiến Nam nói.

Theo lãnh đạo PC04, điểm thay đổi lớn nhất của fanpage không nằm ở việc thay đổi nội dung cốt lõi mà là thay đổi cách truyền tải.

Vì sao fanpage Phòng, chống ma túy Công an TP.HCM bất ngờ hút hàng triệu lượt xem? - Ảnh 2.

Thông tin trên fanpage của PC04 thu hút lượt tương tác lớn từ người dùng mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đơn vị vẫn tuyên truyền về phòng, chống ma túy, những chiến công và thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, nhưng thay vì truyền tải theo kiểu thông báo một chiều, fanpage lựa chọn cách kể chuyện gần gũi hơn, tăng cường tương tác với người dân, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với môi trường mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Những đoạn đăng tải với cách xưng hô gần gũi, phần bình luận tương tác trực diện với người dân… khiến fanpage PC04 thời gian qua liên tục xuất hiện trên newsfeed của nhiều người trẻ.

Qua đó, những thông tin vốn được cho là khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn, giúp người dân hiểu rõ hơn về hiểm họa ma túy cũng như những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của lực lượng công an trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm ma túy.

"Khi người dân cảm nhận được sự gần gũi, minh bạch và trách nhiệm của lực lượng công an, họ sẽ chủ động tương tác, chia sẻ và đồng hành cùng chúng tôi trong công tác phòng, chống ma túy. Đây cũng là mục tiêu mà fanpage đang hướng tới", thượng tá Nguyễn Tiến Nam chia sẻ.

Nâng cao nhận thức người dân về ma túy qua fanpage

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam cho biết, việc fanpage thu hút tương tác cao là một tín hiệu tích cực, cho thấy người dân quan tâm và sẵn sàng đồng hành với lực lượng công an trong công tác phòng, chống ma túy.

Theo ông, khi lượng người theo dõi và tương tác tăng cao thì trách nhiệm của đơn vị cũng lớn hơn, bởi mỗi thông tin đăng tải đều phải bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định và có giá trị định hướng xã hội.

Vì sao fanpage Phòng, chống ma túy Công an TP.HCM bất ngờ hút hàng triệu lượt xem? - Ảnh 3.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lãnh đạo PC04 khẳng định: "Mục tiêu lớn nhất của fanpage không phải là tạo ra những con số tương tác cao. Điều chúng tôi hướng tới là xây dựng một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa ma túy và quan trọng hơn là kéo người dân đến gần hơn với lực lượng công an".

Khi người dân tin tưởng, chủ động tương tác, chia sẻ thông tin và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì đó mới là thành công lớn nhất của công tác truyền thông phòng, chống ma túy.

Qua quá trình vận hành fanpage, thượng tá Nguyễn Tiến Nam cho rằng nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, đã có những chuyển biến tích cực.

"Nếu trước đây nhiều người thường xem các nội dung tuyên truyền pháp luật là khô khan, khó tiếp cận thì hiện nay họ chủ động theo dõi, bình luận, chia sẻ và trao đổi về các vấn đề liên quan đến ma túy", ông nói.

Cũng theo lãnh đạo PC04, điều đáng mừng hơn là nhiều người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn chủ động cung cấp nguồn tin, phản ánh các dấu hiệu liên quan đến ma túy cho lực lượng công an.

Nhiều phụ huynh, giáo viên, đoàn viên thanh niên cũng sử dụng các nội dung từ fanpage để tuyên truyền, giáo dục trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

"Chúng tôi tin rằng mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận tích cực, mỗi người dân hiểu đúng và nói không với ma túy đều là một bước tiến trong mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030", lãnh đạo PC04 nói.

Tin liên quan

Công an TP.HCM chặt đứt 5 đường dây ma túy, khởi tố 150 bị can

Công an TP.HCM chặt đứt 5 đường dây ma túy, khởi tố 150 bị can

Chiến công nối tiếp chiến công, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 150 bị can, chặt đứt 5 đường dây ma túy và hơn 20 phân nhánh tội phạm trên địa bàn TP.HCM trong đợt cao điểm tấn công tội phạm.

Siết quản lý, cấm sóng người nổi tiếng vướng ma túy

Công an TP.HCM phá loạt án ma túy lớn ngay trong tuần đầu ra quân

Khám phá thêm chủ đề

ma túy phòng chống ma túy điều tra tội phạm về ma túy Công An TP.HCM fanpage phòng chống ma túy mạng xã hội TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận