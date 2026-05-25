Siết quản lý, cấm sóng người nổi tiếng vướng ma túy

Hơn một tuần qua, dư luận xôn xao trước đợt ra quân cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM với chiến công triệt phá 2 chuyên án lớn, bắt giữ 214 đối tượng dính líu đến ma túy và triệt hạ đường dây "khí cười" hơn 20 tỉ đồng. Sự việc càng thu hút sự chú ý khi các ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh nằm trong số 71 nghi phạm bị bắt giữ và thừa nhận sử dụng ma túy…

Các bị can trong đường dây ma túy liên quan đến ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh Ảnh: CTV

"C ÔNG CHÚNG CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI CHUẨN MỰC CAO HƠN"

Theo nhiều ý kiến của bạn đọc Báo Thanh Niên, sự việc ca sĩ Long Nhật bị bắt vì hành vi liên quan đến ma túy là minh chứng cho sự trượt dài trong lối sống của một bộ phận người nổi tiếng. Bạn đọc Đào Thiện Anh Quân bày tỏ: "Tôi không đồng tình kiểu quy chụp cả showbiz, nhưng cũng không thích cách bênh vực theo kiểu "đời tư của nghệ sĩ". Đã đứng trên sân khấu, nhận hợp đồng quảng cáo, làm giám khảo gameshow thì hình ảnh cá nhân không còn hoàn toàn riêng tư nữa. Công chúng có quyền đòi hỏi chuẩn mực cao hơn, vì chính sự nổi tiếng đó mang lại tiền bạc và ảnh hưởng cho họ. Vi phạm liên quan đến ma túy của nghệ sĩ, người nổi tiếng không thể xem nhẹ như một lỗi sinh hoạt cá nhân bình thường được".

Bạn đọc Trần Đức Hưng nhận định: "Có một thực tế hơi buồn là mỗi lần showbiz Việt có vụ việc liên quan ma túy, cư dân mạng gần như lập tức bắt đầu đoán tiếp "Ai nữa đây?". Điều đó cho thấy niềm tin công chúng với giới giải trí đang xuống khá thấp...".

Từ những vụ việc như trên, bạn đọc Đức Lương bình luận: "Showbiz vốn có mặt sáng mặt tối. Chỗ nào nhiều tiền, nhiều quan hệ, nhiều cuộc chơi về đêm thì cám dỗ cũng nhiều. Có nghệ sĩ giữ được mình thì rất đáng trân trọng, còn chuyện sa ngã giờ thật lòng không hiếm. Chỉ tiếc là cứ vài vụ như vậy lại kéo theo hình ảnh cả giới bị ảnh hưởng, kể cả những người làm nghề nghiêm túc".

"Thú thật giờ đọc tin nghệ sĩ dính ma túy hay chất kích thích không còn "sốc" nhiều như hồi trước nữa. Cảm giác chuyện này lặp đi lặp lại quá nhiều rồi. Có người nổi lên nhờ tài năng thật, nhưng cũng có không ít người bị cuốn vào "lối sống về đêm", tiệc tùng, bar, club… Đáng buồn nhất là niềm tin của công chúng bị bào mòn từng chút…", bạn đọc Nguyễn Hào viết.

Bạn đọc Nguyễn Xuân Thứ phân tích thêm: "Không ai bắt nghệ sĩ phải hoàn hảo, nhưng tối thiểu phải có giới hạn đạo đức nghề nghiệp. Người nổi tiếng bây giờ ảnh hưởng mạnh lắm, từ thời trang, phát ngôn cho tới cách ăn, chơi. Nếu một người trẻ thấy thần tượng của mình "dính" ma túy mà sau đó vẫn quay lại nổi tiếng bình thường, họ sẽ dễ nghĩ chuyện đó không quá nghiêm trọng. Thành ra đây không còn là câu chuyện riêng của cá nhân nghệ sĩ nữa". Chính vì lý do đó, theo bạn đọc Đặng Thanh Thảo: "Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng phải biết giữ mình, vì phía sau họ là hàng triệu người theo dõi, đặc biệt là giới trẻ".

"T HIÊN LA ĐỊA VÕNG" CHẶN TỘI PHẠM MA TÚY

Đối phó sự phức tạp và tinh vi của tội phạm ma túy, trong đó dính líu không ít đến nghệ sĩ, người nổi tiếng, lực lượng Công an TP.HCM nói riêng và ngành công an trên cả nước nói chung đã và đang thể hiện sự quyết liệt không khoan nhượng. Bạn đọc Bảo Trân nhận định: "Các lực lượng công an đã phải phối hợp dày công theo dõi, truy xét từ những mắt xích nhỏ lẻ, lần ra cả đường dây phức tạp, bóc tách nhiều tầng, xử lý tận gốc, không khoan nhượng với tội phạm... Cần duy trì và phát huy".

Đồng tình, bạn đọc Trương Hồng nêu: "Việc lực lượng chức năng mở rộng điều tra đến tận các cá nhân có sức ảnh hưởng trong xã hội như nghệ sĩ Long Nhật hay Sơn Ngọc Minh cho thấy quyết tâm xử lý triệt để, không có ngoại lệ hoặc vùng cấm với tội phạm ma túy. Đây là tín hiệu tích cực và mạnh mẽ trong công tác phòng chống ma túy".

Theo bạn đọc Đỗ Đức: "Chiến dịch 45 ngày đêm mà Công an TP.HCM triển khai thực sự cần thiết và quyết liệt để hướng tới mục tiêu xây dựng TP không ma túy vào năm 2030. Những con số về số lượng đối tượng bị bắt giữ và tang vật thu giữ trong thời gian ngắn cho thấy sự phức tạp, nguy hiểm của các đường dây ma túy hoạt động hiện nay".

Từ đó, bạn đọc khainguyen gửi gắm: "Ma túy không chỉ là tệ nạn xã hội, mà có khả năng tàn phá một thế hệ, làm suy nhược giống nòi. Muốn ngăn cản "giặc" này, không chỉ phát động theo đợt hay một chiến dịch mà là cuộc chiến trường kỳ, liên tục, dựa trên "tai mắt nhân dân" như "thiên la địa võng" giăng khắp nơi".