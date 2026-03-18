Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc xem biên phòng diễn tập bắt tội phạm ma túy

Đình Huy
18/03/2026 16:00 GMT+7

Thăm Đồn biên phòng Trà Cổ, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân chứng kiến các chiến sĩ biên phòng thực hiện tình huống nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ tội phạm ma túy.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cùng đoàn đại biểu hai nước đã thăm Đồn biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh)

Thượng tướng Đổng Quân gặp lãnh đạo Bộ đội Biên phòng và Đồn biên phòng Trà Cổ. Đồn biên phòng Trà Cổ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới từ khu vực mốc 1378 đến khu vực cửa sông Bắc Luân, chính diện tiếp giáp với thôn Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, TP.Đông Hưng, TP.Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Tại buổi thăm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ đã báo cáo với hai bộ trưởng cùng đoàn công tác về kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa Đồn biên phòng Trà Cổ với Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành, Trung Quốc trong năm 2025. Những năm qua, bộ đội biên phòng hai bên luôn duy trì nền nếp, chế độ hội đàm, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới...

Đáng chú ý, tại buổi thăm Đồn biên phòng Trà Cổ, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân chứng kiến các chiến sĩ biên phòng thực hiện một tình huống nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ tội phạm ma túy. Theo tình huống giả định vào hồi 6 giờ ngày 18.3.2026, nhận được tin báo của lực lượng nghiệp vụ phát hiện một nhóm đối tượng sẽ vận chuyển ma túy qua địa bàn Đồn biên phòng Trà Cổ vào 10 giờ cùng ngày

Ngay lập tức, Đồn trưởng Đồn biên phòng Trà Cổ đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đội tuần tra sử dụng chó nghiệp vụ tổ chức ngăn chặn, đánh bắt nhóm đối tượng trên. Trong lúc khám xét, nhóm đối tượng có biểu hiện chống đối nhưng bị lực lượng biên phòng kiên quyết yêu cầu các đối tượng chấp hành kiểm tra giấy tờ

Chiến sĩ biên phòng chỉ huy chó nghiệp vụ kiểm tra ma túy trong ba lô của các đối tượng. Khi lực lượng biên phòng phát hiện chiếc ba lô có vấn đề, nhóm đối tượng có dấu hiệu hoảng loạn và rút dao chống đối

Chiến sĩ biên phòng phản ứng nhanh, dùng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng

Dưới sự hỗ trợ từ chó nghiệp vụ, các chiến sĩ nhanh chóng khống chế, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ tang vật là ma tuý, bảo đảm tuyệt đối an toàn

Hai bộ trưởng chứng kiến các chiến sĩ biên phòng hoàn thành tình huống giả định

Cùng ngày, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân đã thăm Trường THPT Trần Phú (Quảng Ninh)

Tại đây, hai bộ trưởng đã tặng quà thầy và trò nhà trường, cùng các đại biểu tham quan phòng máy vi tính và trò chuyện cùng các học sinh

Hoạt động đối ngoại chiến lược

Trả lời báo chí sau buổi giao lưu, trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động đối ngoại chiến lược nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Điểm nhấn trong lần giao lưu này chính là đẩy mạnh, cụ thể hóa chủ trương chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác đối tác chiến lược toàn diện và cùng nhau xây dựng, cộng đồng chia sẻ tương lai. 

Đặc biệt, hai bên rất coi trọng, vun đắp, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, truyền thống, giữa hai Đảng, hai Nhà nước, giữa quân đội và nhân dân hai nước; tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế, cùng nhau xây dựng, bảo vệ khu vực hòa bình, ổn định và phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Chiều 17.3, tại tỉnh Quảng Ninh, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tại biên giới

