Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc xem biên phòng diễn tập bắt tội phạm ma túy

Hoạt động đối ngoại chiến lược

Trả lời báo chí sau buổi giao lưu, trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động đối ngoại chiến lược nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Điểm nhấn trong lần giao lưu này chính là đẩy mạnh, cụ thể hóa chủ trương chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác đối tác chiến lược toàn diện và cùng nhau xây dựng, cộng đồng chia sẻ tương lai.

Đặc biệt, hai bên rất coi trọng, vun đắp, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, truyền thống, giữa hai Đảng, hai Nhà nước, giữa quân đội và nhân dân hai nước; tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế, cùng nhau xây dựng, bảo vệ khu vực hòa bình, ổn định và phát triển.