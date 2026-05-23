Đêm khuya mở nhạc lớn, lộ tụ điểm ma túy

Ngày 23.5, Công an xã Đak Đoa cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 6 người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà cho thuê trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đak Đoa phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên lui tới căn nhà trên đường Wừu, thuộc thôn 6, xã Đak Đoa với nhiều biểu hiện bất thường.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, vào ban ngày căn nhà này thường trong tình trạng đóng kín cửa. Tuy nhiên, đến đêm khuya lại xuất hiện tụ tập đông người, mở nhạc lớn và có nhiều người ra vào bất thường.

Nghi vấn đây là địa điểm liên quan đến hoạt động sử dụng ma túy, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy bị công an bắt quả tang ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐAK ĐOA

Sau quá trình củng cố hồ sơ, khoảng 3 giờ ngày 21.5, Công an xã Đak Đoa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đấu tranh, triệt phá.

Tại thời điểm kiểm tra đột xuất căn nhà nói trên, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 6 người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều vật chứng gồm điện thoại di động cùng các tài liệu, đồ vật liên quan vụ việc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định 6 người dương tính với ma túy, gồm: V.N.N.Q (18 tuổi), Đ.T.V (19 tuổi), T.H.N (19 tuổi), T.T.H.V (26 tuổi), H.K.D (16 tuổi, cùng ở tỉnh Gia Lai) và P.H.T.T (18 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi).

Những người này khai nhận với cơ quan công an, đã mua ma túy tổng hợp về cùng nhau sử dụng. Vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.