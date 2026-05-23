Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Xử lý nghiêm vụ đập phá tài sản tại Trung tâm y tế Pleiku

Trần Hiếu
Trần Hiếu
23/05/2026 12:47 GMT+7

Trưa 23.5, một lãnh đạo của UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có chỉ đạo khẩn đến các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với Đặng Gia Huy - người đã đập phá tài sản của Trung tâm y tế Pleiku.

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22.5, tại Trung tâm y tế Pleiku (17 Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ đập phá tài sản ở Phòng khám chuyên khoa Răng - hàm - mặt - tai - mũi - họng.

Thời điểm trên, một người đàn ông (sau đó được xác định là Đặng Gia Huy, 22 tuổi, ở đường Phan Đình Phùng, phường Diên Hồng) bước vào với thái độ kích động, liên tục la hét, chửi bới rồi đập phá tài sản, gây thiệt hại nhiều trang thiết bị y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám chữa bệnh và gây hoang mang cho người bệnh.

Gia Lai: Một đối tượng đập phá phòng khám Trung tâm Y tế Pleiku- Ảnh 1.

Trung tâm y tế Pleiku, nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo báo cáo nhanh của Công an phường Diên Hồng, ngay sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy Công an phường đã lập tức điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Cùng lúc, đơn vị phối hợp điện báo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 7 hỗ trợ khám nghiệm hiện trường.

Gia Lai: Một đối tượng đập phá phòng khám Trung tâm Y tế Pleiku- Ảnh 2.

Ghế làm răng của Trung tâm y tế Pleiku bị Đặng Gia Huy đập phá

ẢNH: CTV

Kết quả khám nghiệm ghi nhận nhiều đồ đạc, trang thiết bị y tế bị hư hỏng, gồm: máy vi tính, máy in, bàn phím, bàn làm việc, tủ thuốc, 3 ghế nha khoa cùng nhiều vật dụng, trang thiết bị khác tại phòng khám.

Trung tâm y tế Pleiku cho biết đang tiến hành thống kê, xác định tài sản bị thiệt hại.

Gia Lai: Một đối tượng đập phá phòng khám Trung tâm Y tế Pleiku- Ảnh 3.

Máy tính bị đập phá

ẢNH: CTV

Công an phường Diên Hồng đã đưa Đặng Gia Huy về trụ sở để lấy lời khai và tiến hành test ma túy (kết quả âm tính). Qua làm việc, người này có biểu hiện thần kinh không ổn định. 

Vụ đập phá tài sản tại Trung tâm y tế Pleiku đang được các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai làm rõ để xử lý.

Tin liên quan

Bắt tạm giam người đàn ông rượt đuổi hơn 10 km để đập phá xe cấp cứu

Bắt tạm giam người đàn ông rượt đuổi hơn 10 km để đập phá xe cấp cứu

Sau khi uống rượu, một người đàn ông ở Quảng Ngãi đã dùng dao gây thương tích cho 2 người rồi rượt đuổi, chặn đầu và đập phá xe cấp cứu suốt hơn 10 km gây bức xúc dư luận.

Khám phá thêm chủ đề

Đập phá Gia Lai Pleiku Trung tâm y tế Pleiku đập phá tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận