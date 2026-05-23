Gia Lai: Xử lý nghiêm vụ đập phá tài sản tại Trung tâm y tế Pleiku

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22.5, tại Trung tâm y tế Pleiku (17 Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ đập phá tài sản ở Phòng khám chuyên khoa Răng - hàm - mặt - tai - mũi - họng.

Thời điểm trên, một người đàn ông (sau đó được xác định là Đặng Gia Huy, 22 tuổi, ở đường Phan Đình Phùng, phường Diên Hồng) bước vào với thái độ kích động, liên tục la hét, chửi bới rồi đập phá tài sản, gây thiệt hại nhiều trang thiết bị y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám chữa bệnh và gây hoang mang cho người bệnh.

Trung tâm y tế Pleiku, nơi xảy ra vụ việc ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo báo cáo nhanh của Công an phường Diên Hồng, ngay sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy Công an phường đã lập tức điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Cùng lúc, đơn vị phối hợp điện báo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 7 hỗ trợ khám nghiệm hiện trường.

Ghế làm răng của Trung tâm y tế Pleiku bị Đặng Gia Huy đập phá ẢNH: CTV

Kết quả khám nghiệm ghi nhận nhiều đồ đạc, trang thiết bị y tế bị hư hỏng, gồm: máy vi tính, máy in, bàn phím, bàn làm việc, tủ thuốc, 3 ghế nha khoa cùng nhiều vật dụng, trang thiết bị khác tại phòng khám.

Trung tâm y tế Pleiku cho biết đang tiến hành thống kê, xác định tài sản bị thiệt hại.

Máy tính bị đập phá ẢNH: CTV

Công an phường Diên Hồng đã đưa Đặng Gia Huy về trụ sở để lấy lời khai và tiến hành test ma túy (kết quả âm tính). Qua làm việc, người này có biểu hiện thần kinh không ổn định.

Vụ đập phá tài sản tại Trung tâm y tế Pleiku đang được các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai làm rõ để xử lý.