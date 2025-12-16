Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Tháp: Khống chế người đàn ông đập phá tài sản công trình thi công nút giao cao tốc

Bắc Bình

16/12/2025 16:03 GMT+7

Công an xã Long Hưng (Đồng Tháp) đã kịp thời khống chế một người đàn ông đập phá nhiều tài sản tại công trình thi công nút giao cao tốc, nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Ngày 16.12, Công an xã Long Hưng (Đồng Tháp), cho biết đang tạm giữ một người đàn ông có biểu hiện bất thường khi đập phá nhiều tài sản tại công trình thi công nút giao cao tốc.

Đồng Tháp: Người đàn ông có biểu hiện lạ, đập phá tại nút giao cao tốc- Ảnh 1.

Khi công an đến hiện trường thì người đàn ông nhảy xuống mương nước để tẩu thoát

ẢNH: ANH THƯ

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực công trình thi công biểu tượng thuộc nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ (đoạn qua địa bàn ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Vào thời điểm trên, các công nhân đang làm việc tại công trình bất ngờ phát hiện một người đàn ông (khoảng trên 50 tuổi) xâm nhập vào khu vực thi công. 

Người này có nhiều biểu hiện tâm lý không bình thường, liên tục la hét, thực hiện hành vi cắt, bẻ đường ống nước và đập phá gây hư hỏng nhiều đồ vật, tài sản tại hiện trường. Lo ngại tình hình phức tạp, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Đồng Tháp: Người đàn ông có biểu hiện lạ, đập phá tại nút giao cao tốc- Ảnh 2.

Được biết khu vực đang thi công hạng mục thuộc đường cao tốc đã được giải phóng mặt bằng từ lâu và người đàn ông này cũng không có liên quan đến việc giải phóng mặt bằng mặt

ẢNH: B.B

Nhận được tin báo, Công an xã Long Hưng đã có mặt để xử lý. Tại hiện trường, người đàn ông này đã nhảy xuống mương nước ven nút giao, liên tục lấy bùn đất ném lên mặt đường, gây cản trở và mất vệ sinh.

Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, đưa người đàn ông này ra khỏi khu vực nút giao và về trụ sở, nhằm ngăn chặn hành vi phá hoại tài sản tiếp diễn, đồng thời đảm bảo an toàn cho các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao trên tuyến cao tốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, làm rõ.

