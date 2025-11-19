Đồng Tháp: 2 người tử vong trên vỉa hè lúc rạng sáng

Ngày 19.11, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Phòng CSGT và Công an phường Đạo Thạnh khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 thanh niên tử vong trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt (thuộc khu phố 10, P.Đạo Thạnh).

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường 2 thanh niên tử vong trên vỉa hè ẢNH: XUÂN BÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 40 cùng ngày, người dân nghe tiếng va chạm lớn trên đường Lý Thường Kiệt, kèm âm thanh cày trên mặt đường của phương tiện di chuyển theo hướng từ ngã ba Trung Lương về công viên Tết Mậu Thân.

Khi chạy ra xem, nhiều người phát hiện 2 thanh niên (một người dưới 30 tuổi và một người khoảng 17 tuổi) nằm bất động trên vỉa hè, thương tích nặng và đã tử vong. Vụ việc được trình báo ngay cho cơ quan chức năng.

Vị trí 2 thanh niên tử vong được người dân phát hiện ẢNH: XUÂN BÌNH

Kết quả khám nghiệm ban đầu của công an cho thấy, 2 nạn nhân nằm cách nhau khoảng 10 m trên vỉa hè, gần cột điện. Mặt mặt đường khu vực hiện trường có nhiều vết cày xước kéo dài, nghi do phương tiện té ngã gây ra.

Đến gần 7 giờ cùng ngày, hiện trường được xử lý xong. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ 2 thanh niên tử vong trên vỉa hè.