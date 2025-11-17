Cà Mau: 2 người bị sét đánh tử vong tại vuông tôm

Sáng 17.11, ông Trần Hoàng Khải, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh làm 2 người tử vong tại vuông tôm.

Hiện trường vụ sét đánh làm 2 nạn nhân tử vong tại vuông tôm ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, anh T.T.L (34 tuổi) và anh L.V.H (38 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Mỹ, Cà Mau) đang chăm sóc ao tôm và vệ sinh bạt cho vuông tôm của ông Trần Văn Hậu ở ấp 12, xã Vĩnh Hậu, thì bất ngờ bị sét đánh khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an xã Vĩnh Hậu ghi nhận anh L.V.H tử vong trên bờ vuông tôm, quần áo cháy rụi; anh T.T.L chìm dưới ao tôm, cách anh H. khoảng 10 m.

Ông Trần Hoàng Khải cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Vĩnh Hậu đã tổ chức đoàn đến nắm bắt tình hình, liên lạc với gia đình nạn nhân. Qua đó được biết cả 2 nạn nhân đều đi làm thuê, hoàn cảnh khó khăn. Gia đình đã đến nhận dạng, đưa thi thể về mai táng và không yêu cầu gì.

Bước đầu, ông Hậu đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị sét đánh tử vong 10 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.