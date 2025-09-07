Sét đánh sập mái nhà dân trên đảo Cù Lao Xanh

Ngày 7.9, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh sập mái nhà của một hộ dân.

Sét đánh sập mái nhà của ông Lê Văn Mùa (ở xã Nhơn Châu) ẢNH: TRIỆU THANH

Khoảng 0 giờ cùng ngày, tia sét bất ngờ đánh trúng phần mái trước nhà ông Lê Văn Mùa (ở thôn Đông, xã Nhơn Châu). Vụ sét đánh khiến một mảng tường lớn bị vỡ, mái xi măng hư hỏng nặng, gạch và bê tông rơi xuống nền nhà. Rất may, thời điểm đó trong nhà có người đang ngủ nhưng không ai bị thương.

Ngay sau sự cố, UBND xã Nhơn Châu đã cử lực lượng đến kiểm tra, thống kê thiệt hại và triển khai hỗ trợ ban đầu cho hộ ông Mùa.

Ông Dương Hiệp Hưng cho biết, do thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, sóng lớn nên địa phương đã tạm thời cấm toàn bộ thuyền, ca nô ra vào đất liền để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đảo Nhơn Châu, hay còn gọi là Cù Lao Xanh, cách đất liền khoảng 24 km về phía đông nam. Xã đảo Nhơn Châu có diện tích khoảng 365 ha với ba thôn Tây, Đông và Trung. Dân cư nơi đây chủ yếu sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản và làm du lịch.