Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sét đánh sập mái nhà dân trên đảo Cù Lao Xanh

Đức Nhật
Đức Nhật
07/09/2025 14:01 GMT+7

Sét đánh sập mái nhà của một hộ dân trên đảo Cù Lao Xanh (còn gọi là đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai) lúc nửa đêm, may mắn không gây thiệt hại về người.

Ngày 7.9, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh sập mái nhà của một hộ dân.

Sét đánh sập mái nhà dân trên đảo Nhơn Châu - Ảnh 1.

Sét đánh sập mái nhà của ông Lê Văn Mùa (ở xã Nhơn Châu)

ẢNH: TRIỆU THANH

Khoảng 0 giờ cùng ngày, tia sét bất ngờ đánh trúng phần mái trước nhà ông Lê Văn Mùa (ở thôn Đông, xã Nhơn Châu). Vụ sét đánh khiến một mảng tường lớn bị vỡ, mái xi măng hư hỏng nặng, gạch và bê tông rơi xuống nền nhà. Rất may, thời điểm đó trong nhà có người đang ngủ nhưng không ai bị thương.

Ngay sau sự cố, UBND xã Nhơn Châu đã cử lực lượng đến kiểm tra, thống kê thiệt hại và triển khai hỗ trợ ban đầu cho hộ ông Mùa.

Sét đánh sập mái nhà dân trên đảo Nhơn Châu - Ảnh 2.

Tường và mái nhà của ông Mùa bị hư hỏng do sét đánh

ẢNH: TRIỆU THANH

Ông Dương Hiệp Hưng cho biết, do thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, sóng lớn nên địa phương đã tạm thời cấm toàn bộ thuyền, ca nô ra vào đất liền để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đảo Nhơn Châu, hay còn gọi là Cù Lao Xanh, cách đất liền khoảng 24 km về phía đông nam. Xã đảo Nhơn Châu có diện tích khoảng 365 ha với ba thôn Tây, Đông và Trung. Dân cư nơi đây chủ yếu sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản và làm du lịch.

Tin liên quan

Sét đánh cháy núi đá trên vịnh Hạ Long

Sét đánh cháy núi đá trên vịnh Hạ Long

Chiều 19.7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa to, gió mạnh, sấm chớp, sét đánh cháy núi đá trên vịnh Hạ Long.

Khám phá thêm chủ đề

Sét đánh sét đánh sập nhà Nhơn Châu Cù Lao Xanh Gia Lai Bình Định thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận