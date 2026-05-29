Kiểm lâm Tây Ninh bắt giữ vụ vận chuyển 127 kg thằn lằn núi Bà Đen

Bắc Bình
29/05/2026 14:48 GMT+7

Lực lượng kiểm lâm Tây Ninh vừa bắt quả tang một người đàn ông vận chuyển trái phép 127 kg thằn lằn núi Bà Đen đã chết, đang trong quá trình cấp đông để mang đi tiêu thụ.

Ngày 29.5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh và xử lý nghiêm một vụ vận chuyển động vật rừng trái pháp luật là thằn lằn núi Bà Đen với số lượng lớn vừa bị phát hiện trên địa bàn.

Người đàn ông vận chuyển 127 kg thằn lằn núi Bà Đen đi tiêu thụ thì bị kiểm lâm bắt quả tang

Khoảng 22 giờ ngày 28.5, tại ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu (ngay khu vực ngã ba Sơn Đình, gần cổng sau núi Bà Đen), tổ công tác thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh phát hiện và ra hiệu dừng xe đối với ông N.V.V (53 tuổi, ở ấp Tân Lâm, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh). Tại thời điểm kiểm tra, ông V. đang điều khiển xe máy kéo theo thùng lôi tự chế để vận chuyển động vật rừng.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng lôi chứa 127 kg thạch sùng ngón Bà Đen (thường gọi là thằn lằn núi Bà Đen, tên khoa học là Cyrtodactylus badenensis).

Toàn bộ số thằn lằn này đã chết và đang trong quá trình cấp đông để mang đi tiêu thụ. Đây là loài động vật rừng thông thường, có phân bố tự nhiên đặc hữu trong khu vực rừng đặc dụng núi Bà Đen.

Tang vật đang bị Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh thu giữ

Làm việc với tổ công tác, ông V. không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thằn lằn nói trên. Lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia săn bắt, mua bán các loại động vật hoang dã. Mọi hành vi xâm hại đến động vật hoang dã tại khu vực núi Bà Đen nói riêng và trên toàn địa bàn tỉnh nói chung đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm lâm nghiệp.

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã có văn bản trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh phê duyệt hướng xử lý tiếp theo đối với 127 kg thằn lằn núi Bà Đen nêu trên.

