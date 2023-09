Nghi phạm hành hạ thiếu nữ 16 tuổi làm thuê: Bắt ăn thằn lằn sống

Liên quan vụ thiếu nữ 16 tuổi bị hành hạ, ngày 10.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, làm việc với Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau), Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ khóm 4, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) thừa nhận mình 5 lần hành hạ thiếu nữ 16 tuổi, trong đó có 1 lần bắt ăn thằn lằn sống.

Ngoài việc hành hạ đánh đập, nghi phạm còn bắt em V. ăn thằn lằn sống CHUP MÀN HÌNH

Theo đó, bà N.T.T (ngụ cùng địa phương), là bà ngoại của N.T.B.V (16 tuổi), có nợ Kiểu 40 triệu đồng. Khoảng giữa tháng 5.2022, Kiểu nói với bà T. cho V. và Q. (11 tuổi, em trai V.) về nhà mình ở để trừ nợ. Q. đi biển, V. làm việc nhà và làm công tại xí nghiệp chế biến thủy sản ở địa phương (lương mỗi tháng V. nhận là 3,75 triệu đồng).

Bắt nạn nhân ăn thằn lằn sống

Làm việc với Cơ quan CSĐT, Kiểu thừa nhận mình hành hạ, đánh em V. 5 lần.

Cụ thể, lần đánh đầu tiên trước Tết Nguyên đán 2023. Khi đó, Kiểu phát hiện V. lấy đồ của người khác trong xí nghiệp chế biến thủy sản nên bắt 1 con thằn lằn sống, buộc V. ăn và nói, nếu còn tái phạm sẽ phạt nặng hơn.

Sau đó khoảng 2 tháng, do V. lấy trộm 200.000 đồng nên Kiểu dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V. Khoảng 1 tháng sau, do V. làm sai công việc, Kiểu dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V. 3 ngày sau, V. để quần áo dơ vào thùng nước sinh hoạt trong nhà, Kiểu tát nhiều cái vào miệng V.

Lần thứ 5, vào ngày 7.9 vừa qua, Kiểu dùng tay đánh nhiều cái vào mặt V. khiến em té úp mặt vào cửa phòng ngủ. Sau đó, Kiểu dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người, tát nhiều cái vào mặt V.

Đến khoảng 17 giờ ngày 7.9, V. trốn khỏi nhà Kiểu, về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang. Sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 8.9, Công an TT.Sông Đốc nhận được trình báo của một người hàng xóm về việc cơ thể của V. có nhiều vết thương. Gạn hỏi thì V. cho biết do bà Kiểu gây ra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TT.Sông Đốc tiến hành xác minh và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà ngoại của em V. đến cơ quan công an làm rõ vụ việc. Qua làm việc với Cơ quan CSĐT, bà Kiểu thừa nhận hành vi đánh em V.

Ngày 9.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu để điều tra về hành vi hành hạ người khác.