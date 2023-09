Cà Mau: Làm rõ vụ một thiếu nữ 16 tuổi bị hành hạ

Ngày 9.9, tin từ Công an H.Trần Văn Thời cho biết, đã triệu tập một phụ nữ để làm rõ hành vi hành hạ thiếu nữ 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 8.9, Công an TT.Sông Đốc nhận được trình báo của bà H.T.H (53 tuổi, ngụ khóm 4, TT. Sông Đốc), cho biết khoảng 17 giờ ngày 7.9, bà thấy trên cơ thể cháu N.N.V (16 tuổi) có nhiều vết thương. Gạn hỏi thì V. cho biết do bà L.T.K (43 tuổi, ngụ cùng địa phương) gây ra. Hiện, cháu V. sống cùng bà ngoại tại căn nhà thuê của bà L.T.K.

Cháu V. kể lại chuyện mình bị bà K. hành hạ C.T.V

Ngay sau khi tiếp nhận nội dung trình báo, Công an TT.Sông Đốc tiến hành xác minh và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời mời bà K. và bà ngoại của cháu V. đến cơ quan công an làm rõ vụ việc. Qua làm việc với Cơ quan CSĐT, bà K. thừa nhận hành vi đánh cháu V.



Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh cháu V. kể chuyện mình nhiều lần bị bà K. hành hạ bằng cách đánh, đấm, đá. Nói lý do bị đánh, V. cho biết em phải ở thuê cho nhà bà K. để trừ nợ cho bà ngoại. Do sợ tiếp tục bị hành hạ, V. đã bỏ trốn và tìm người giúp đỡ để đưa về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang.



Hiện, Công an H.Trần Văn Thời tiếp tục xác minh, làm rõ vụ hành hạ thiếu nữ 16 tuổi kể trên.