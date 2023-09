Tạm giữ hình sự nghi phạm hành hạ thiếu nữ 16 tuổi làm thuê

Liên quan vụ thiếu nữ 16 tuổi bị hành hạ, ngày 10.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ khóm 4, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời), để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Theo điều tra ban đầu, bà N.T.T (ngụ cùng địa phương) có nợ người khác hơn 40 triệu đồng và Kiểu đứng ra nhận nợ thay cho bà T. Khoảng giữa tháng 5.2022, Kiểu nói với bà T. cho cháu ngoại bà T. là N.T.B.V (16 tuổi, không phải N.N.V như thông tin ban đầu) làm thuê cho Kiểu để trừ nợ.

Trong quá trình ở làm thuê, V. có làm sai, không đúng ý của Kiểu. Những lúc V. làm sai, Kiểu dùng tay, roi trúc, cây vá (dùng múc thức ăn) đánh nhiều lần.

Những vết trầy xước trên cổ em V. được cho là do Kiểu hành hạ CTV

Cũng theo nguồn tin trên, hằng ngày, V. đi làm thuê cho một công ty thủy sản trên địa bàn, trước hoặc sau thời gian đó mới làm việc nhà cho Kiểu.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về những lời nạn nhân tố bà Kiểu xuất hiện trên mạng xã hội, như: từng bắt V. ăn cá sống, lấy lưỡi câu móc vào chỗ kín, thì nguồn tin cho biết, hiện những việc này Cơ quan CSĐT chưa chứng minh được.

Do V. về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang, nên ngay sau tiếp nhận thông tin, Công an H.Trần Văn Thời liên lạc với người nhà đưa em V. đến phục vụ công tác điều tra. Còn em trai 9 tuổi của V. đi theo tàu cá của chồng bà Kiểu ra biển cũng đã được Cơ quan CSĐT gọi đưa vào bờ vào chiều 9.9.

Được biết, hiện V. cùng bà ngoại, em trai và mẹ ruột được Công an H.Trần Văn Thời bố trí phòng ở trong quá trình điều tra vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 8.9, Công an TT.Sông Đốc nhận được trình báo của một người hàng xóm là bà H.T.H (53 tuổi, ngụ Sông Đốc) về việc cơ thể của V. có nhiều vết thương. Gạn hỏi thì V. cho biết do bà Kiểu gây ra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TT.Sông Đốc tiến hành xác minh và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà ngoại của em V. đến cơ quan công an làm rõ vụ việc. Qua làm việc với Cơ quan CSĐT, bà Kiểu thừa nhận hành vi đánh em V.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh em V. kể chuyện mình nhiều lần bị bà Kiểu hành hạ bằng cách đánh, đấm, đá. Nói lý do bị đánh, V. cho biết em phải ở thuê cho nhà bà Kiểu để trừ nợ cho bà ngoại. Do sợ tiếp tục bị hành hạ, V. đã bỏ trốn và tìm người giúp đỡ để đưa về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang.