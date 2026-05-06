Triệt phá đường dây 'rút ruột' đất mặt ruộng quy mô lớn ở vùng biên Tây Ninh

Bắc Bình
06/05/2026 18:00 GMT+7

Lợi dụng khu vực biên giới Tây Ninh vắng vẻ sau mùa thu hoạch, một nhóm người đã câu kết tổ chức khai thác, vận chuyển trái phép hàng ngàn mét khối đất mặt ruộng để bán, thu số tiền lớn.

Tin từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an tỉnh Tây Ninh ngày 6.5 cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá đường dây khai thác, vận chuyển và tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép với quy mô lớn tại khu vực biên giới thuộc xã Phước Chỉ.

Hiện trường khai thác, vận chuyển và tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép với quy mô lớn tại khu vực biên giới thuộc xã Phước Chỉ

Theo hồ sơ điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một nhóm người có dấu hiệu câu kết "xẻ thịt" đất ruộng tại các xã vùng biên. Sau thời gian dài theo dõi, ngày 28.4, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường chủ trì, phối hợp Công an xã Phước Chỉ và Công an xã Mỹ Quý đồng loạt ra quân, chốt chặn các tuyến đường vận chuyển và kiểm tra 5 điểm khai thác, tập kết đất.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ 1 máy đào bánh xích, 4 xe tải cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã lợi dụng địa hình biên giới hẻo lánh và thời điểm nông dân vừa thu hoạch lúa để tiếp cận, thỏa thuận mua lại lớp đất mặt. Sau đó, nhóm huy động máy móc công suất lớn để khai thác rầm rộ rồi vận chuyển đi tiêu thụ.

Mặt ruộng bị biến dạng sau các hành vi vi phạm của 6 đối tượng

Thống kê sơ bộ cho thấy, từ đầu tháng 4.2026 đến nay, nhóm này đã tổ chức vận chuyển khoảng 300 chuyến xe, tương đương hơn 3.000 m3 đất. Với giá bán dao động từ 1,2 đến 1,8 triệu đồng/xe, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hành vi khai thác đất mặt ruộng trái phép không chỉ vi phạm pháp luật về khoáng sản mà còn làm biến dạng địa hình, hủy hoại tầng đất canh tác nông nghiệp. Hiện vụ việc được Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý.

