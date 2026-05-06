Biên phòng Tây Ninh bắt 3 người từng làm 'sòng bài online' nhập cảnh trái phép

Rạng sáng 6.5, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) mật phục, phát hiện và bắt giữ 3 người đàn ông đang đi bộ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Các đối tượng này khai nhận vừa trốn sang Campuchia theo lời dụ dỗ của các "HR" tuyển dụng trên mạng.

3 người này theo đường mòn để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, lúc 5 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác thuộc chốt dân quân Cầu Trắng phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên cột mốc. Khi đến khu vực Mốc 170/1 (thuộc ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) - cách ruộng lúa của nước bạn Campuchia khoảng 70 m - lực lượng tuần tra phát hiện 3 người đàn ông đang lén lút đi bộ nhập cảnh trái phép từ hướng Campuchia về nội địa Việt Nam.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành vây bắt và kiểm tra hành chính. Qua khai thác nhanh, 3 người này khai báo danh tính gồm: Nguyễn Văn Tiến (24 tuổi, thường trú ấp Phước Yên B, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Huy Hoàng (36 tuổi, thường trú tổ 4, khu Quang Trung, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Ngọc (30 tuổi, thường trú tổ Giáp Hải, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

"Ngựa quen đường cũ" sau những hợp đồng" ma"

Qua quá trình đấu tranh, 3 người này thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo lời khai, ngày 5.5.2026, thông qua sự lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng xưng là "HR" (nhân sự tuyển dụng) trên mạng xã hội, 3 người này đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tiến và Ngọc trốn qua khu vực Bến Cầu, trong khi Hoàng tìm đường sang bên kia biên giới qua khu vực xã Phước Chỉ. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 giờ sau, nhóm này lại tìm đường đi bộ để quay về Việt Nam thì bị tóm gọn.

3 người này đang bị tạm giữ tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Đáng chú ý, qua xác minh lý lịch, cơ quan chức năng phát hiện cả 3 đối tượng từng có "thâm niên" làm việc trong các tụ điểm tổ chức cờ bạc trực tuyến tại Campuchia.

Cụ thể, Nguyễn Văn Tiến cho biết, từ năm 2020 đến 2023, bản thân từng làm mảng online tại khu King Crown (TP.Bavet), nơi được mệnh danh là một trong những "sào huyệt" lớn của các tập đoàn cờ bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Nguyễn Huy Hoàng cũng khai nhận vào năm 2021 từng qua Campuchia làm việc online tại Tòa Chu Hải, nằm trong khu vực chợ đêm Bavet.

Cá biệt, Nguyễn Văn Ngọc từng đi làm tại khu vực Kampot vào năm 2025. Ngọc là nạn nhân từng được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia giải cứu, bàn giao qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư vào ngày 17.10.2025, nhưng nay tiếp tục "dính bẫy" và lén lút xuất ngoại.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, dọc tuyến biên giới tỉnh này, cuộc chiến chống tội phạm xuất nhập cảnh trái phép diễn ra hết sức quyết liệt. Các đối tượng buôn bán người thường lập các tài khoản ảo, rêu rao "việc nhẹ, lương cao" để chiêu dụ nhiều thanh niên chưa có việc làm, nợ nần sang các sòng bài làm việc.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các dịch vụ "vượt biên" lan truyền trên không gian mạng, tránh biến mình thành nạn nhân bị ép buộc lao động, bóc lột tại xứ người.

Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với công an các tỉnh có đối tượng nhập cảnh trái phép để tiếp tục xác minh nhân thân, hoàn thiện hồ sơ để điều tra và xử lý nghiêm 3 đối tượng nêu trên.