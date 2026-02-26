Tây Ninh: Bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép tại cửa khẩu Mộc Bài

Ngày 26.2, tin từ Ban Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với giá 1 triệu đồng/người, Nguyễn Văn Tùng bị bắt tại cửa khẩu Mộc Bài

ẢNH: B.B

Trước đó, khoảng 4 giờ 40 phút ngày 25.2, tại khu vực mốc 170/5 (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, Tây Ninh), tổ công tác thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Công an xã Bến Cầu tuần tra, kiểm soát, phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi, ở Tây Ninh) đang tổ chức cho 2 người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Hai người đi cùng với Tùng được xác định là Lương Hải Đăng (28 tuổi, ở An Giang) và Chương Văn Thắng (18 tuổi, ở Tuyên Quang).

Bước đầu, Tùng khai nhận đã thỏa thuận đưa Đăng và Thắng về nước với tiền công 1 triệu đồng/người. Khi nhóm này vừa đến khu vực ấp Thuận Tây thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cũng trong ngày 25.2, lúc 12 giờ 10, tại khu vực mốc 171/4 thuộc xã Bến Cầu, lực lượng tuần tra phát hiện Nguyễn Mạnh Dư (23 tuổi, ở tỉnh Cao Bằng) đi bộ từ Campuchia vào Việt Nam qua đường bờ ruộng.

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt Nguyễn Mạnh Dư. Dư là đối tượng bị Công an tỉnh Cao Bằng truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ẢNH: B.B

Qua biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Dư là đối tượng đang bị Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Dư khai nhận đã lén lút vượt biên nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Hiện, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng nêu trên cho cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.