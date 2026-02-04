Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Triệt phá vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để sang Campuchia tìm việc làm

Trị Bình
Trị Bình
04/02/2026 11:45 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 4 bị can về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, liên quan đường dây đưa người Trung Quốc từ Hà Nội vào TP.HCM để sang Campuchia.

Ngày 4.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các bị can gồm: Nguyễn Thành Trung (43 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM); Đỗ Bá Cường (45 tuổi), Lê Văn Phấn (40 tuổi), Nguyễn Hữu Tuấn (37 tuổi), cùng ở tỉnh Thanh Hóa.

Gia Lai triệt phá đường dây nhập cảnh trái phép xuyên Việt - Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung, Lê Văn Phấn và Nguyễn Hữu Tuấn

ẢNH: TRỊ BÌNH

Trước đó, ngày 28.12.2025, Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận trình báo của một người mang quốc tịch Trung Quốc tên Ma Gui Hu (34 tuổi) về việc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang trên đường di chuyển bằng ô tô vào TP.HCM để tiếp tục sang Campuchia tìm việc làm. Tuy nhiên, do lo sợ bị đánh đập khi sang Campuchia, người này bỏ trốn và đến Công an phường Quy Nhơn Tây nhờ can thiệp.

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Quy Nhơn Tây xác định phương tiện chở Ma Gui Hu là ô tô BS 36A - 234.xx. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp vào cuộc, nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9.2025, Nguyễn Thành Trung sử dụng tài khoản Zalo tham gia các nhóm chuyên nhận chở khách. Trong các nhóm này có nội dung giới thiệu nhận vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép từ phía bắc vào các tỉnh phía nam để đưa sang Campuchia.

Ngày 26.12.2025, Trung thỏa thuận nhận chở 4 người Trung Quốc (đã nhập cảnh trái phép), trong đó có Ma Gui Hu, từ Hà Nội vào TP.HCM với giá 25 triệu đồng. Thỏa thuận này được Trung nhận từ một người không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội. Sau đó, Trung liên hệ với Đỗ Bá Cường để thực hiện việc vận chuyển, đưa ra mức giá 24 triệu đồng nhằm hưởng lợi chênh lệch 1 triệu đồng.

Cường đồng ý và tiếp tục liên hệ Lê Văn Phấn, chủ xe ô tô hiệu Innova BS 36A - 234.xx, để đón và chở 4 người Trung Quốc trên. Do quãng đường dài, Phấn rủ thêm Nguyễn Hữu Tuấn cùng đi làm tài xế phụ.

Gia Lai triệt phá đường dây nhập cảnh trái phép xuyên Việt - Ảnh 2.

Công an tỉnh Gia Lai đọc lệnh khởi tố Đỗ Bá Cường

ẢNH: TRỊ BÌNH

Khoảng 22 giờ ngày 27.12.2025, khi xe đến khu vực đèo Cù Mông (thuộc tỉnh Đắk Lắk), dừng lại đổ xăng thì có 2 người trên xe bỏ trốn, trong đó có Ma Gui Hu. Không tìm được những người này, Lê Văn Phấn và Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục hành trình đưa 2 người còn lại vào TP.HCM.

Sau khi giao khách, Tuấn và Phấn quay trở lại địa bàn tỉnh Gia Lai thì bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai mời làm việc. Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ngoài chuyến xe chở 4 người Trung Quốc nêu trên, các bị can khai đã thực hiện nhiều chuyến vận chuyển người nhập cảnh trái phép trước đó để hưởng tiền công.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm bình luận