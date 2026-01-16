Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ hồi hương 9 công dân

Trị Bình
Trị Bình
16/01/2026 14:16 GMT+7

Ngày 16.1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp lực lượng công an và biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức hồi hương cho 9 công dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, từng vượt biên trái phép, từ Thái Lan về nước an toàn.

Ngày 14.1, tại cửa khẩu Cha Lo (Quảng Trị), cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị trao đổi thông tin, rà soát thủ tục hồi hương, sẵn sàng đón những người con xa xứ sau nhiều năm lưu lạc. Quá trình tiếp nhận diễn ra chặt chẽ, nhanh gọn, bảo đảm an toàn, nhân văn.

Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ hồi hương 9 công dân vượt biên- Ảnh 1.

Suốt hành trình gần 800 km từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) về Gia Lai, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai luôn chăm lo chu đáo cho bà con hồi hương

ẢNH: TRỊ BÌNH

Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cho biết đơn vị đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị, liên hệ với phía Lào để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân hồi hương. Sau khi về cửa khẩu Cha Lo, lực lượng chức năng hoàn chỉnh thủ tục và hỗ trợ bà con theo đúng pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ hồi hương 9 công dân vượt biên- Ảnh 2.

Chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Cha Lo tặng bánh kẹo, sữa, thức ăn cho bà con hồi hương

ẢNH: TRỊ BÌNH

Trước đó, nhiều người trong số 9 công dân từng bị các đối tượng xấu dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn viễn cảnh "đổi đời" nơi xứ người. Thực tế khắc nghiệt ở đất khách với cuộc sống không giấy tờ, việc làm bấp bênh, nỗi lo bị xua đuổi, bắt giữ khiến họ càng khát khao được trở về quê hương. Những tin đồn xuyên tạc rằng trở về Việt Nam sẽ bị áp bức, đánh đập cũng khiến không ít người lo sợ. Nhưng thực tế tại cửa khẩu Cha Lo đã xóa tan mọi hoài nghi.

Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ hồi hương 9 công dân vượt biên- Ảnh 3.

Đại diện Công an tỉnh Gia Lai và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo trao đổi về thủ tục hồi hương cho bà con

ẢNH: TRỊ BÌNH

Bà Siu H'Kim (60 tuổi, ở xã Phú Thiện, Gia Lai) xúc động chia sẻ: "Gặp Công an tỉnh Gia Lai như gặp người thân. Từ ăn ở, đi lại, chúng tôi đều được lo chu đáo. Cán bộ biên phòng cho bánh, sữa, đồ ăn, ấm áp lắm". Bà nghẹn ngào lau nước mắt.

Trong khi đó, Siu Philip (20 tuổi, ở xã Phú Thiện) vừa ăn chiếc bánh được tặng vừa xem những hình ảnh đổi mới của Gia Lai trên điện thoại sau 4 năm xa quê. "Những lời đồn là giả dối. Thực tế về đây, chúng tôi được đối xử rất tốt. Tôi cảm ơn Nhà nước, cảm ơn công an", Philip nói.

Để có khoảnh khắc đoàn tụ ấy, Công an tỉnh Gia Lai, nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa, đã vượt quãng đường gần 800 km đến cửa khẩu phối hợp đón và đưa bà con hồi hương an toàn.

Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ hồi hương 9 công dân vượt biên- Ảnh 4.

Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai, trò chuyện với bà con hồi hương

ẢNH: TRỊ BÌNH

Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai, khẳng định: "Đưa bà con hồi hương là niềm vui, hạnh phúc của lực lượng. Bà con về đến nhà bình an là điều chúng tôi mong muốn nhất".

Những trường hợp hồi hương cho thấy vẫn còn bà con nhẹ dạ, nghe theo xúi giục mà vượt biên trái phép, phải sống cơ cực nơi đất khách. Tuy nhiên, chính sách nhân đạo, khoan dung của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn mở rộng vòng tay đón người lầm lỡ trở về, tạo điều kiện để người dân làm lại cuộc đời, cùng xây dựng quê hương, giữ bình yên biên giới.

