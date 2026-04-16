Thời sự Pháp luật

Phạt 14 năm tù bị cáo đưa 17 người ra nước ngoài 'việc nhẹ lương cao'

Gia Bách
16/04/2026 17:16 GMT+7

TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 14 năm tù đối với bị cáo đưa 17 người sang Thái Lan, Myanmar qua lời mời 'việc nhẹ lương cao', nhưng thực chất là cưỡng bức lao động.

Ngày 16.4, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Quý (26 tuổi, ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) 14 năm tù về tội mua bán người và cưỡng đoạt tài sản; đồng thời buộc bồi thường, hoàn trả cho các bị hại gần 300 triệu đồng. Quý đưa 17 người ra nước ngoài với lời hứa 'việc nhẹ lương cao'.

Lê Ngọc Quý bị tuyên phạt 14 năm tù

Theo cáo trạng, từ tháng 11.2022 đến tháng 10.2023, Quý sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo đăng thông tin tuyển người sang Thái Lan và Myanmar làm việc chăm sóc khách hàng online, lắp ráp linh kiện điện tử với mức lương khoảng 12 triệu đồng/tháng, chi phí đi lại do công ty chi trả.

Tin vào quảng cáo "việc nhẹ lương cao", nhiều người được hướng dẫn làm hộ chiếu và xuất cảnh. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và đưa vào làm việc tại các công ty do người nước ngoài quản lý.

Thực tế công việc hoàn toàn khác với lời hứa. Các nạn nhân bị buộc lập tài khoản mạng xã hội giả, kết bạn, dụ dỗ người Việt Nam tham gia các ứng dụng đầu tư, mua hàng tích điểm để chiếm đoạt tiền. Mỗi người bị giao chỉ tiêu phải lừa tối thiểu 70 triệu đồng/tháng mới được hưởng 20% số tiền chiếm đoạt.

Nếu không đạt chỉ tiêu, họ bị phạt gấp 100 lần mỗi ngày, bị đánh, buộc làm việc đến 2 - 3 giờ sáng và liên tục bị đe dọa bán sang nơi khác. Những người không đồng ý làm việc phải nộp từ 80 đến 175 triệu đồng, gọi là chi phí đi lại, ăn ở.

Cơ quan điều tra xác định, Quý đã đưa 17 người xuất cảnh sang Thái Lan và Myanmar để cưỡng bức lao động, trong đó có người bị chuyển qua nhiều công ty khác. Một số nạn nhân được trao trả về Việt Nam hoặc tự tìm cách trốn thoát.

Quý còn bị cáo buộc khoảng tháng 6.2023 đã hứa bố trí việc làm tại quán bar ở Myanmar cho chị C.T.N với mức lương 500 USD mỗi tháng. Khi đến nơi, chị này bị giữ giấy tờ và quản lý chặt. Gia đình chị N. sau đó phải chuyển hơn 178 triệu đồng theo yêu cầu của Quý để chuộc lại giấy tờ, tránh bị bán sang nơi khác. Sau đó, gia đình tiếp tục chuyển thêm tiền để làm thủ tục đưa N. về nước. Đến tháng 8.2023, N. về Việt Nam.

Bị cáo Quý dụ dỗ đưa 17 người ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao", nhưng thực chất là cưỡng bức lao động, ép họ lừa đảo.

